Опубликована программа фестиваля «День радио», посвящённого 70-летию РГРТУ

Официальная группа Рязанского радиотехнического университета опубликовала программу фестиваля «День радио», посвящённого 70-летию РГРТУ.

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В День радио, 7 мая у главного входа в университет и у входа в ЦПКиО со стороны ул. Пушкина будут установлены экраны, на которых будет идти прямая трансляция ключевых событий из разных уголков университета, с интерактивных площадок фестиваля.

08:00 — 12:00 Начинаем собираться у РГРТУ, приглашаем выпускников в университет, посетить музей, кафедры и поздравить любимых преподавателей.

10:00 В «Зеленом» театре ЦПКиО начнется молодежный лекториум для студентов РГРТУ, где они узнают о федеральных программах поддержки молодежных инициатив и летней форумной кампании.

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10:30 Для желающих начать праздновать День Радио в спортивном ключе коллектив эстетической гимнастики Insolent Dance проведет зарядку в ЦПКиО. Приходите к летней эстраде со своими ковриками для йоги и зарядитесь положительной энергией на весь день.

11:00 На стадионе стартует традиционный товарищеский матч по футболу между сборной РГРТУ и сборной выпускников университета. В то же время в спортивном зале начнется волейбольный поединок между командами студентов и преподавателей, после чего на арену выйдут баскетбольные команды.

12:00 Со ступеней главного входа прозвучат поздравительные речи почетных гостей и обращение ректора РГРТУ, пройдет церемония торжественного возложения цветов к памятнику А. С. Попову.

В это же время начнут работу интерактивные площадки в ЦПКиО:

50 лет «Звездному» движению (вход в ЦПКиО со стороны ул. Пушкина)

Марафон интеллектуальных игр проводит КИИ РГРТУ

Выставка студенческих объединений РГРТУ (пространство перед «Зеленым» театром)

Площадка для детей и их родителей «Инженерное творчество» организует Клуб технического творчества «КПД РГРТУ».

13:00 На стадионе в рамках военно-прикладной эстафеты будут соревноваться команды военно-учебного центра.

14:00 Все пришедшие на праздник приглашаются в Зеленый театр (ЦПКиО), где начнется праздничный концерт. Студенческие объединения РГРТУ и коллективы выпускников представят свои лучшие номера. В программе выступления группы FEELIN’S, танцевальной команды «Конспирация», вокального ансамбля «Мы — команда», «Звездных» отрядов, победителей и призеров Всероссийской «Студенческой весны». На время концерта работа некоторых площадок приостанавливается.

16:00 Продолжится работа интерактивных площадок. Играем в интеллектуальные игры до победного, обучаемся инженерному творчеству, ностальгируем со «Звездными» отрядами и знакомимся со студенческими объединениями.

18:30 Еще один концерт??? Да, это Радик, мы можем! В программе выступления студенческих коллективов и кавер-группы.

20:30 DJ-сет и дискотека в «Зеленом» театре для всех, кто сохранил хоть капельку энергии

22:00 Идем домой с потрясающими впечатлениями и благодарностью Alma mater.