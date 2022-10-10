Опубликован рейтинг школ Рязанской области

Агентство Raex pro представило рейтинг школ Рязанской области. Об этом пишет Сова-Ньюс62.

Список возглавила школа №3 Рязани (Центр развития образования). Также она лидирует в рейтинге школ области, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля (2021 год) и в ранжире лучших школ области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы (2022).

На второй строчке расположился лицей №4. Также он на второй позиции по рейтингу лучших школ области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы).

На третьем месте — школа №14 Рязани с углубленным изучением английского языка.

Далее в списке по порядку следуют рязанские лицей №52, гимназия №5, Ордена «Знак Почёта» гимназия №2 имени И.П. Павлова, школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов, многопрофильная школа №17, школа №69 «Центр развития образования», школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов.

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