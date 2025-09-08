Понедельник, 8 сентября, 2025
Опасные сатанинские грибы находят в лесах Подмосковья

Алексей Самохин
Авторство: Holger Krisp. Собственная работа, CC BY 3.0, Ссылка

В лесах Орехово-Зуева в Московской области в последнее время находят необычные грибы. Их легко узнать по пепельным шляпкам, красноватой сетке на ножке и запаху сырой земли. Неопытные грибники часто путают их с белыми грибами, однако такая ошибка может привести к проблемам со здоровьем.

«Эти грибы называются сатанинскими. Их опасность в том, что они содержат токсины, которые способны вызвать серьезные отравления», — рассказал REGIONS миколог Андрей Беляев.

По словам специалиста, отличить сатанинский гриб от белого можно по цвету мякоти. У сатанинского гриба она имеет красноватый оттенок, особенно у основания ножки, а поры окрашены в красный цвет. У белого гриба мякоть белая или желтоватая и не меняет цвет на срезе.

Отравление сатанинскими грибами сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, слабостью, повышением температуры, потливостью и ознобом.

Врач-терапевт Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова Елена Самойлова отмечает, что токсичность этих грибов сохраняется даже после термической обработки.

«Даже небольшое количество может вызвать осложнения. Особенно опасно частое употребление: уже через 2–3 дня возможно поражение печени и почек», — предупредила врач.

При первых признаках отравления она советует принять активированный уголь, чтобы снизить всасывание токсинов, и немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Не стоит заниматься самолечением и использовать народные методы или лекарства без консультации специалиста», — подчеркнула Самойлова.

«Газета.ру» пишет, что такой гриб встречается довольно редко, в основном в теплых южных регионах, предпочитает лиственные леса (дубравы, липовые рощи) с известковыми почвами. В средней полосе России сатанинский гриб практически не растет. Но, возможно, так было раньше, а теперь ситуация изменилась. Если грибы находят в Подмосковье, то в соседней Рязанской области они также могут попадаться. 

А вот, как описывается сатанинский гриб в «Википедии» (иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ). 

Цвет шляпки может быть от беловато-серого до свинцово-серого, желтоватого или оливкового с розовыми разводами. Сетчатый рисунок на ножке чаще тёмно-красный, но бывает белый или оливковый. Поры с возрастом меняют цвет с жёлтого до ярко-красного. Запах мякоти у молодых грибов слабый, пряный, у старых похож на запах падали или сгнившего лука.

