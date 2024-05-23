Четверг, 23 мая, 2024

Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»

Автор: 7info7

Опубликовано

30 мая состоится конкурс «Мисс и Мистер РГУ 2024». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претенденток на звание Мисс. От информационного агентства победительница голосования получит приятный сюрприз.

В этом году за титул «Мисс РГУ 2024» поборются десять девушек. Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Александра
Харламова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Анастасия
Горшкова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Арина
Королева
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Валерия
Маслова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Василиса
Коренева
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Виктория
Картавова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Виктория
Павлова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Елизавета
Корюкова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
София
Тырнова
Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»
Юлия
Большакова
Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претенденток на звание Мисс РГУ
Результаты

Голосование продлится до 18.00 30 мая.

Также на сайте 7info проводится голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ». Оно доступно здесь.

Конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С.А. Есенина» (12+) состоится во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Подробнее об участниках и участницах конкурса вы можете узнать в группе Студенческого клуба РГУ.

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