Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»

30 мая состоится конкурс «Мисс и Мистер РГУ 2024». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претенденток на звание Мисс. От информационного агентства победительница голосования получит приятный сюрприз.
В этом году за титул «Мисс РГУ 2024» поборются десять девушек. Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!
Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претенденток на звание Мисс РГУ
Павлова Виктория, Факультет физической культуры и спорта 37%, 251 голос
251 голос37%
251 голос - 37% из всех голосов
Харламова Александра, Юридический институт 19%, 126 голосов
126 голосов19%
126 голосов - 19% из всех голосов
Тырнова София, Институт иностранных языков 10%, 69 голосов
69 голосов10%
69 голосов - 10% из всех голосов
Коренева Василиса, Факультет социологии и управления 7%, 50 голосов
50 голосов7%
50 голосов - 7% из всех голосов
Королева Арина, Институт истории, философии и политических наук 6%, 44 голоса
44 голоса6%
44 голоса - 6% из всех голосов
Маслова Валерия, Факультет русской филологии и национальной культуры 6%, 38 голосов
38 голосов6%
38 голосов - 6% из всех голосов
Корюкова Елизавета, Институт естественных наук 5%, 37 голосов
37 голосов5%
37 голосов - 5% из всех голосов
Горшкова Анастасия, Институт психологии, педагогики и социальной работы 4%, 25 голосов
25 голосов4%
25 голосов - 4% из всех голосов
Большакова Юлия, Факультет экономики 3%, 20 голосов
20 голосов3%
20 голосов - 3% из всех голосов
Картавова Виктория, Институт физико-математических и компьютерных наук 3%, 20 голосов
20 голосов3%
20 голосов - 3% из всех голосов
Всего голосов: 680
23.05.2024 07:27
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Голосование продлится до 18.00 30 мая.
Также на сайте 7info проводится голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ». Оно доступно здесь.
Конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С.А. Есенина» (12+) состоится во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Подробнее об участниках и участницах конкурса вы можете узнать в группе Студенческого клуба РГУ.