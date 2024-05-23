Онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ 2024»

30 мая состоится конкурс «Мисс и Мистер РГУ 2024». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претенденток на звание Мисс. От информационного агентства победительница голосования получит приятный сюрприз.

В этом году за титул «Мисс РГУ 2024» поборются десять девушек. Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Александра

Харламова Анастасия

Горшкова Арина

Королева Валерия

Маслова Василиса

Коренева Виктория

Картавова Виктория

Павлова Елизавета

Корюкова София

Тырнова Юлия

Большакова

Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претенденток на звание Мисс РГУ Павлова Виктория, Факультет физической культуры и спорта

Харламова Александра, Юридический институт

Тырнова София, Институт иностранных языков

Коренева Василиса, Факультет социологии и управления

Королева Арина, Институт истории, философии и политических наук

Маслова Валерия, Факультет русской филологии и национальной культуры

Корюкова Елизавета, Институт естественных наук

Горшкова Анастасия, Институт психологии, педагогики и социальной работы

Большакова Юлия, Факультет экономики

Картавова Виктория, Институт физико-математических и компьютерных наук Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Павлова Виктория, Факультет физической культуры и спорта 37%, 251 голос 251 голос 37% 251 голос - 37% из всех голосов

Харламова Александра, Юридический институт 19%, 126 голосов 126 голосов 19% 126 голосов - 19% из всех голосов

Тырнова София, Институт иностранных языков 10%, 69 голосов 69 голосов 10% 69 голосов - 10% из всех голосов

Коренева Василиса, Факультет социологии и управления 7%, 50 голосов 50 голосов 7% 50 голосов - 7% из всех голосов

Королева Арина, Институт истории, философии и политических наук 6%, 44 голоса 44 голоса 6% 44 голоса - 6% из всех голосов

Маслова Валерия, Факультет русской филологии и национальной культуры 6%, 38 голосов 38 голосов 6% 38 голосов - 6% из всех голосов

Корюкова Елизавета, Институт естественных наук 5%, 37 голосов 37 голосов 5% 37 голосов - 5% из всех голосов

Горшкова Анастасия, Институт психологии, педагогики и социальной работы 4%, 25 голосов 25 голосов 4% 25 голосов - 4% из всех голосов

Большакова Юлия, Факультет экономики 3%, 20 голосов 20 голосов 3% 20 голосов - 3% из всех голосов

Картавова Виктория, Институт физико-математических и компьютерных наук 3%, 20 голосов 20 голосов 3% 20 голосов - 3% из всех голосов Всего голосов: 680 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Павлова Виктория, Факультет физической культуры и спорта

Харламова Александра, Юридический институт

Тырнова София, Институт иностранных языков

Коренева Василиса, Факультет социологии и управления

Королева Арина, Институт истории, философии и политических наук

Маслова Валерия, Факультет русской филологии и национальной культуры

Корюкова Елизавета, Институт естественных наук

Горшкова Анастасия, Институт психологии, педагогики и социальной работы

Большакова Юлия, Факультет экономики

Картавова Виктория, Институт физико-математических и компьютерных наук × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Голосование продлится до 18.00 30 мая.

Также на сайте 7info проводится голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ». Оно доступно здесь.

Конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С.А. Есенина» (12+) состоится во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Подробнее об участниках и участницах конкурса вы можете узнать в группе Студенческого клуба РГУ.