Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»

30 мая состоится конкурс «Мисс и Мистер РГУ 2024». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претендентов на звание Мистера. От нашего информационного агентства победитель голосования получит приятный сюрприз.

В этом году за титул «Мистер РГУ 2024» поборются десять молодых людей. Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Александр

Куликов Артем

Лукьянов Артем

Тукмаков Вадим

Минеев Василий

Новиков Владислав

Воробьев Данила

Пучков Евгений

Карев Егор

Морозов Илья

Кондратенко

Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претендентов на звание Мистера РГУ Морозов Егор, Институт иностранных языков

Воробьев Владислав, Институт истории, философии и политических наук

Новиков Василий, Юридический институт

Минеев Вадим, Факультет экономики

Пучков Данила, Факультет физической культуры и спорта

Кондратенко Илья, Институт естественных наук

Тукмаков Артём, Факультет социологии и управления

Лукьянов Артём, Факультет русской филологии и национальной культуры

Куликов Александр, Институт физико-математических и компьютерных наук

Карев Евгений, Институт психологии, педагогики и социальной работы Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Морозов Егор, Институт иностранных языков 34%, 146 голосов 146 голосов 34% 146 голосов - 34% из всех голосов

Воробьев Владислав, Институт истории, философии и политических наук 15%, 65 голосов 65 голосов 15% 65 голосов - 15% из всех голосов

Новиков Василий, Юридический институт 14%, 60 голосов 60 голосов 14% 60 голосов - 14% из всех голосов

Минеев Вадим, Факультет экономики 8%, 35 голосов 35 голосов 8% 35 голосов - 8% из всех голосов

Пучков Данила, Факультет физической культуры и спорта 6%, 28 голосов 28 голосов 6% 28 голосов - 6% из всех голосов

Кондратенко Илья, Институт естественных наук 6%, 27 голосов 27 голосов 6% 27 голосов - 6% из всех голосов

Тукмаков Артём, Факультет социологии и управления 5%, 22 голоса 22 голоса 5% 22 голоса - 5% из всех голосов

Лукьянов Артём, Факультет русской филологии и национальной культуры 5%, 20 голосов 20 голосов 5% 20 голосов - 5% из всех голосов

Куликов Александр, Институт физико-математических и компьютерных наук 4%, 19 голосов 19 голосов 4% 19 голосов - 4% из всех голосов

Карев Евгений, Институт психологии, педагогики и социальной работы 3%, 13 голосов 13 голосов 3% 13 голосов - 3% из всех голосов Всего голосов: 435 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Морозов Егор, Институт иностранных языков

Воробьев Владислав, Институт истории, философии и политических наук

Новиков Василий, Юридический институт

Минеев Вадим, Факультет экономики

Пучков Данила, Факультет физической культуры и спорта

Кондратенко Илья, Институт естественных наук

Тукмаков Артём, Факультет социологии и управления

Лукьянов Артём, Факультет русской филологии и национальной культуры

Куликов Александр, Институт физико-математических и компьютерных наук

Карев Евгений, Институт психологии, педагогики и социальной работы × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Голосование продлится до 18.00 30 мая.

Также на сайте 7info проводится голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ». Оно доступно здесь.

Конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С.А. Есенина» (12+) состоится во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Подробнее об участниках и участницах конкурса вы можете узнать в группе Студенческого клуба РГУ.