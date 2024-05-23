Четверг, 23 мая, 2024

Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»

Автор: 7info7

Опубликовано

30 мая состоится конкурс «Мисс и Мистер РГУ 2024». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претендентов на звание Мистера. От нашего информационного агентства победитель голосования получит приятный сюрприз.

В этом году за титул «Мистер РГУ 2024» поборются десять молодых людей. Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Александр
Куликов
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Артем
Лукьянов
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Артем
Тукмаков
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Вадим
Минеев
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Василий
Новиков
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Владислав
Воробьев
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Данила
Пучков
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Евгений
Карев
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Егор
Морозов
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»
Илья
Кондратенко
Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претендентов на звание Мистера РГУ
Результаты

Голосование продлится до 18.00 30 мая.

Также на сайте 7info проводится голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ». Оно доступно здесь.

Конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С.А. Есенина» (12+) состоится во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Подробнее об участниках и участницах конкурса вы можете узнать в группе Студенческого клуба РГУ.

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