Онлайн-голосование за претендентов на звание «Мистер РГУ 2024»

30 мая состоится конкурс «Мисс и Мистер РГУ 2024». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претендентов на звание Мистера. От нашего информационного агентства победитель голосования получит приятный сюрприз.
В этом году за титул «Мистер РГУ 2024» поборются десять молодых людей. Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!
Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди претендентов на звание Мистера РГУ
Морозов Егор, Институт иностранных языков 34%, 146 голосов
146 голосов34%
146 голосов - 34% из всех голосов
Воробьев Владислав, Институт истории, философии и политических наук 15%, 65 голосов
65 голосов15%
65 голосов - 15% из всех голосов
Новиков Василий, Юридический институт 14%, 60 голосов
60 голосов14%
60 голосов - 14% из всех голосов
Минеев Вадим, Факультет экономики 8%, 35 голосов
35 голосов8%
35 голосов - 8% из всех голосов
Пучков Данила, Факультет физической культуры и спорта 6%, 28 голосов
28 голосов6%
28 голосов - 6% из всех голосов
Кондратенко Илья, Институт естественных наук 6%, 27 голосов
27 голосов6%
27 голосов - 6% из всех голосов
Тукмаков Артём, Факультет социологии и управления 5%, 22 голоса
22 голоса5%
22 голоса - 5% из всех голосов
Лукьянов Артём, Факультет русской филологии и национальной культуры 5%, 20 голосов
20 голосов5%
20 голосов - 5% из всех голосов
Куликов Александр, Институт физико-математических и компьютерных наук 4%, 19 голосов
19 голосов4%
19 голосов - 4% из всех голосов
Карев Евгений, Институт психологии, педагогики и социальной работы 3%, 13 голосов
13 голосов3%
13 голосов - 3% из всех голосов
Всего голосов: 435
23.05.2024 07:30
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Голосование продлится до 18.00 30 мая.
Также на сайте 7info проводится голосование за претенденток на звание «Мисс РГУ». Оно доступно здесь.
Конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С.А. Есенина» (12+) состоится во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Подробнее об участниках и участницах конкурса вы можете узнать в группе Студенческого клуба РГУ.