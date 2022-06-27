Омич зверски убил девушку-инвалида из-за шутки о его сексуальной недееспособности

Омский областной суд вынес приговор 21-летнему Владимиру Петровскому, которого признали виновным в убийстве 22-летней девушки-инвалида Елизаветы Пожидаевой, пишет Новый Омск.

Инцидент произошел 21 августа 2021 года в доме на улице Дианова. По данным следствия, парочка распивала спиртное и захотела перейти к интиму, однако ничего не вышло. У парня возникли проблемы, над которыми пошутила девушка.

Разъяренный омич воспользовался ее беспомощным состоянием. Злоумышленник нанес ей не менее 86 ранений острыми предметами, после чего изнасиловал потерпевшую. Она скончалась на месте. Также он украл у нее 10 тысяч рублей, а потом сам сдался полиции.

Мужчину приговорили к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год. Также удовлетворен гражданский иск отца погибшей о взыскании с него двух миллионов рублей.