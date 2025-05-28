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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани

Анастасия Мериакри
СпортГлавные новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани

Анастасия Мериакри

В рязанском Лесопарке 28 мая открыли инклюзивную спортивную площадку. На открытии присутствовал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Инклюзивные площадки создали в рамках благотворительного проекта «Вызов» программы «ДоброФон» компании «Фонбет». Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Алексей Ягудин занимает пост генерального директора компании «Фонбет». На открытии в Рязани олимпийский чемпион отметил, что видит свою миссию в том, чтобы объекты спортивного инвентаря были доступны для всех, вне зависимости от телосложения.

В Рязанской области открылись две эксклюзивные спортивные площадки в Лесопарке и ​​в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Рязани Площадки адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

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