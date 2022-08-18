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«Ока» полтора часа уходила от полицейской погони, пока не врезалась в столб

Фото: t.me/s/dimitrovgradonline

В городе Димитровграде Ульяновской области автомобиль «Ока» полтора часа уходил от полицейской погони. Об этом сообщает телеграм-канал «Информационный Димитровград».

По словам очевидцев, погоня за подозрительной машиной началась в Первомайском районе около 10 часов вечера 17 августа. Спустя час автомобиль заметили в Соцгороде.

Завершилась погоня в 23.30 — «Ока» врезалась в столб у ФОКа «Победа» в 11-м микрорайоне.

Есть информация, что водитель и пассажир легкового автомобиля — несовершеннолетние.

Официальные данные уточняются.

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