«Один побежал в кусты»: под Волгоградом упал странный беспилотник

Под Волгоградом упал беспилотный летательный аппарат, задымление увидели автомобилисты, которые вызвали на место полицию, пишет V1.RU.

Очевидцы отметили, что падение беспилотника произошло 10 октября близ села Коростино. По их мнению, он был сбит.

«Размер крыла одного — 2 метра. Похож на телевизор», — рассказали сельчане.

Свидетели также уточнили, что на месте случившегося находилась белая машина, в которой сидели вероятные операторы беспилотника.

«В белой машине у обочины сидели двое людей. Один начал убегать в кусты, второй начал уезжать, первого в итоге задержали полицейские, второго — водитель крана», — заявили очевидцы.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что сотрудники полиции оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место случившегося.

В пресс-службе ведомства заявили, что произошедшее не относится к компетенции полиции.

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