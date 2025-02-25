Очевидец рассказал о жутком ДТП с «Жигулями» и поездом Петербург — Белгород

Черные «Жигули» выехали на красный свет, что и стало причиной столкновения с поездом Санкт-Петербург — Белгород, рассказал « Бел.Ру » очевидец.

Трагедия произошла накануне на железнодорожном пути в Орле. По словам собеседника издания, отечественная легковушка «ВАЗ-2104» летела на большой скорости.

«Электровоз сигналил, но водитель не среагировал. До столкновения машинист попытался затормозить, но в составе было много вагонов, тормозной путь огромный, остановить не вышло», — уточнил свидетель аварии.

Удар пришелся по центру автомобиля, водителя и пассажирку выкинуло из салона на встречный путь.

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Кроме того, сильно пострадал электровоз, его пришлось заменить. В итоге поезд задержался на полтора часа. Некоторые пассажиры не стали дожидаться и «сами ушли».