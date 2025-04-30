Обзор событий рязанского Избиркома: подготовка к Дню Победы и новые именные избирательные участки

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Председатель облизбиркома Андрей Сидоренко посетил мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления. В день местного самоуправления чествуются руководители и сотрудники администраций округов, городов и районов, местные депутаты, главы поселений, члены ТОСов, сельские старосты.

— Сегодня местное самоуправление в Рязанской области – это 178 городских и сельских поселений, 25 муниципальных округов и районов, 2 городских округа. Именно они вносят значимый вклад в развитие региона на местах, создавая его уверенное будущее, – отметил Сидоренко.

Ещё трём избирательным участкам присвоены имена Героев Советского Союза и Российской Федерации.

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Избирательный участок №28 Ермишинского района Рязанской области назван в честь Героя Российской Федерации, гвардии полковника Воздушно-десантных войск Сухарева Сергея Владимировича, погибшего в ходе специальной военной операции. Избирательному участку №745, расположенному в Казачинской средней школе села Казачья Слобода Шацкого района, присвоено имя Героя Советского Союза, молодогвардейца Ивана Земнухова. Избирательный участок №894 города Рязань был назван в честь гвардии лейтенанта Артёма Прокоповича, погибшего в ходе специальной военной операции.

В рамках повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко встретился со студентами Рязанского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте. На встрече он рассказал о предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва, новациях избирательного процесса и их применении. Андрей Анатольевич ответил на интересующие студентов вопросы, призвал всех к активной гражданской позиции на предстоящих выборах.

В рамках очередного заседания Избирательной комиссии внесены изменения в отдельные постановления облизбиркома, а также проведена ротация составов и резерва составов ряда избирательных комиссий региона.

Комиссия запустила онлайн-проект в преддверии празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках акции «Бессмертный полк» каждый день избирком рассказывает о родственниках членов избирательных комиссий региона — участниках Великой Отечественной войны. Тех, кто внёс неоценимый вклад в дело Победы и завоевал для нас мирное небо над головой. Продолжается ещё один онлайн-проект: избирком рассказывает о сотрудниках избирательной системы.

Члены и сотрудники избиркома, а также члены молодёжного избиркома приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы». Всего в Рязанской области было организовано 250 площадок проведения теста, на которых участники ответили на вопросы, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Кроме того, Избирательная комиссия Рязанской области присоединилась к всероссийскому субботнику. В субботнике приняли участие члены и сотрудники аппарата, члены молодёжного избиркома. От сухих листьев, веток и мусора был очищен участок Верхнего городского сада в центре Рязани.