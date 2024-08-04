Руслан Сидики, которого обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в между станциями Рыбное и Блокпост, попросил отправить его в зону специальной военной операции на Украину. Мужчина хочет искупит свою вину кровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, Сидики признался в подрыве железной дороги, а также в атаке на военный аэродром Дягилево. Служба безопасности Украины (СБУ) перевела более 100 тысяч рублей на банковский счёт гражданина Сидики. Он использовал эти деньги для сборки четырёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компонентов для самодельного взрывного устройства (СВУ). В правоохранительных органах сообщили, что Главное управление разведки Минобороны Украины обещало Сидики за подрыв подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.Также подрывник хотел получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб.

Сидики предъявили обвинение в совершении девяти особо тяжких преступлений за подготовку и осуществление террористического акта, а также за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой. Будучи гражданином России и Италии, мужчина обратился за помощью в итальянское посольство. Он хотел, чтобы консул посетил его в следственном изоляторе. Однако пока он не являлся.