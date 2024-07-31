Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области, признался в атаке на аэродром Дягилево

Гражданин России и Италии Руслан Сидики признался в атаке на аэродром Дягилево в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

Сидики атаковал аэродром с помощью четырех квадрокоптеров. Их он изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, Руслана Сидики обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в между станциями Рыбное и Блокпост. Это произошло 11 ноября 2023 года. Тогда с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. К счастью, обошлось без пострадавших.

ТАСС сообщает, что Сидики признался и в подрыве железной дороги, и в атаке на аэродром. Он раскаялся в содеянном.

В ходе допроса обвиняемый сообщил, что его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсионную подготовку он проходил в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года вернулся в Рязань.

В ходе обысков у Сидики обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. В правоохранительных органах сообщили, что Главное управление разведки Минобороны Украины обещало Сидики подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.

Сидики предъявили обвинение в совершении девяти особо тяжких преступлений за подготовку и осуществление террористического акта, а также за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой.

До задержания Руслан Сидики работал сантехником-электриком в одном из торговых центров в Рязани.