ТАСС: Сидики получил от СБУ более 100 тыс. рублей на БПЛА

Служба безопасности Украины (СБУ) перевела более 100 тысяч рублей на банковский счёт гражданина России и Италии Руслана Сидики. Он использовал эти деньги для сборки четырёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компонентов для самодельного взрывного устройства (СВУ).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Руслан Сидики признался на допросе, что использовал БПЛА для атаки на военный аэродром Дягилево в 2023 году и подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области.

По словам собеседника агентства, сотрудники украинских спецслужб перевели деньги на банковскую карту подставного лица. Сидики снял эти деньги в банкомате и потратил их на создание четырёх квадрокоптеров и компонентов для СВУ.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования было установлено, что обвиняемый закупал запчасти для сборки четырёх квадрокоптеров на маркетплейсе. Он признался, что созданные им дроны могли находить цели по GPS-навигации и наводиться по лазерному высотомеру. Они должны были взорваться на высоте от 1 до 1,5 метра над плоскостью крыла самолёта, где расположены баки с топливом.

Однако самолёты ВКС России в тот момент покинули аэродром для выполнения боевых задач, и три самодельных квадрокоптера взорвались на пустой бетонке взлётно-посадочной полосы. Как уточнял другой собеседник агентства в правоохранительных органах, на военном аэродроме Дягилево взорвались только три самодельных дрона, «так как на четвёртый квадрокоптер наехал трактор и уничтожил его».

Руслан Сидики признал свою вину в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области и в атаке на аэродром.