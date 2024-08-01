Сидики обратился за помощью в посольство Италии

Руслан Сидики, которого обвиняют в подрыве железнодорожного полотна между станциями Рыбное и Блокпост, попросил помощи у итальянского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Руслан Сидики является гражданином России и Италии. Именно поэтому он и его защита обращались за консульской помощью в Италии. По словам собеседника агентства, Сидики хотел, чтобы консул посетил его в следственном изоляторе. Однако пока консул не являлся.

Напомним, что кроме подрыва железной дороги 11 ноября 2023 года, Руслан Сидики признался и в подрыве военного аэродрома Дягилево в Рязани. Он раскаялся в содеянном.

Как ранее сообщал ТАСС, в ходе допроса обвиняемый сообщил, что его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсионную подготовку он проходил в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года вернулся в Рязань. По данным РИА Новости, Сидики за подрыв железной дороги под Рязанью рассчитывал получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб. Также ТАСС сообщает, что Главное управление разведки Минобороны Украины обещало Сидики подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.

Сидики предъявили обвинение в совершении девяти особо тяжких преступлений за подготовку и осуществление террористического акта, а также за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой.

В СК отмечали, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.