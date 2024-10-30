Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер возвращается в кино

Арми Хаммер, актер, который не появлялся на экранах более трёх лет после скандала с обвинениями в насилии и канибализме, вернется к съемкам в новом независимом вестерне под названием Frontier Crucible. Об этом пишет deadline.com.

Съемки фильма начнутся уже в следующем месяце и пройдут в знаменитых местах Аризоны — Монумент-Вэлли и Прескотте.

В проекте также задействован актёр Томас Джейн, известный по ролям в фильмах «Хищник» и «Глубокое синее море».

Участие в картине Хаммера, который сыграет одну из ключевых ролей, стало одной из самых обсуждаемых новостей, так как его карьера пошла на спад после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в 2021 году.

Несмотря на всеобщее внимание и критику, актёр неоднократно отрицал обвинения, в итоге прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать уголовное дело из-за недостатка доказательств.