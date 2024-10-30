Среда, 30 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер возвращается в кино

Дата публикации

Алексей Самохин

Арми Хаммер, актер, который не появлялся на экранах более трёх лет после скандала с обвинениями в насилии и канибализме, вернется к съемкам в новом независимом вестерне под названием Frontier Crucible. Об этом пишет deadline.com.

Съемки фильма начнутся уже в следующем месяце и пройдут в знаменитых местах Аризоны — Монумент-Вэлли и Прескотте.

В проекте также задействован актёр Томас Джейн, известный по ролям в фильмах «Хищник» и «Глубокое синее море».

Участие в картине Хаммера, который сыграет одну из ключевых ролей, стало одной из самых обсуждаемых новостей, так как его карьера пошла на спад после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в 2021 году.

Несмотря на всеобщее внимание и критику, актёр неоднократно отрицал обвинения, в итоге прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать уголовное дело из-за недостатка доказательств.

Новости рубрики
Новости мира

Российские военные эпично ворвались в Селидово на горящем танке: видео

Бойцы ВС России эпично ворвались в Селидово в Донецкой Народной Республике на горящем танке....
Новости мира

Раскрыто убийство двух 13-летних девочек, совершённое 30 лет назад на Урале

Двух подозреваем задержали 23 октября. Один из них — успешный бизнесмен
Новости мира

«Это было страшно»: волгоградцев разбудил жуткий гул в небе

Жителей Волгограда разбудил жуткий гул в небе минувшей ночью, его слышали в Советском, Дзержинском,...