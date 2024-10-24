Объём промпроизводства в Рязанской области вырос, но есть отрасли с обратной динамикой

На 11,8% увеличился объем промышленного производства в Рязанской области в январе–августе 2024 года по сравнению с годом ранее. Об этом сообщили в Рязаньстате.

На 26,9% увеличилось обеспечение электрической энергией, газом и паром, на 12,2% — объемы обрабатывающих производств.

В 4,2 раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 90,8% — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 51,7% — ремонт и монтаж машин и оборудования, на 49,7% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 34,1% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.

Снижение промышленного производства на 16,8% наблюдалось в производстве электрического оборудования, на 16,5% — текстильных изделий, на 9% — кожи и изделий из кожи.

Кроме того, на 2,7% уменьшились объемы в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений, на 0,1% — добычи полезных ископаемых.