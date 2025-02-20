Объем привлеченных инвестиций в Рязанской области в 2024 году — 120 миллиардов

Объем привлеченных инвестиций в Рязанской области в 2024 году составил 120 миллиардов рублей. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграм-канале.

«Демонстрируем уверенный рост, в пятерке лидеров по динамике. Теперь задача – сохранить темп, плюсовать к уже достигнутым результатам. Все условия для этого у нас есть», — отметил Артём Никитин.

По словам зампреда в Рязанской области максимально снизили для инвесторов бюрократию и еще на 30% – время согласования проектов, отладили индивидуальное сопровождение, оперативность по техприсоединению к сетям, упростили процедуры получения кредитных ресурсов, приняли максимально привлекательный пакет мер поддержки.