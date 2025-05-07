О погоде на майские праздники: 9 мая — самый холодный день недели

Впереди вторые майские праздники, Рязанская область, как и весь мир, готовится к Дню Победы, и, конечно, хотелось бы, чтобы погода не омрачила праздничные мероприятия. О том, какая погода ожидается в Рязанской области 9 мая, рассказал руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

По словам ученого, 9 мая будет самым холодным днем недели, циклонический характер погоды сохранится.

«Рязанская область в это время будет в стороне от фронтальных зон циклона, но на Москву с северо-запада утром будет надвигаться холодный фронт с осадками. Как раз часов в 9 утра, перед парадом. Поэтому есть вероятность того, что будут «разгонять облака». А эта процедура означает рост вероятности осадков в смежных с Москвой регионах, в том числе и у нас», — отметил Сергей Тобратов.

По температурному фону 9 мая также ожидает быть самым холодным днем этой недели. В целом температурный фон недели прогнозируется на 3-4 градуса ниже климата – среднесуточные температуры будут находиться на уровне 6-9 градусов, что ниже порога активной вегетации. Но вероятность ночных заморозков почти нулевая, и то хорошо (только в ночь на 10 мая они возможны, но, скорее всего, достанутся не нам, а Подмосковью – как уже неоднократно было в апреле и первых числах мая).