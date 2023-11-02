О домах Рязани с печальной историей рассказала Рязанская епархия

Рязанская епархия рассказала о домах Рязани с печальной историей. Это здания, связанные с массовыми репрессиями периода гонений в СССР.

Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб очень многих граждан страны. Только в Рязанской области по скромным подсчетам пострадало более 35 тысяч людей.

Страшные решения принимались в нескольких местах, расположенных в Рязани. Первое из них, историческое здание, известное в городе. В конце 19 века здесь была знаменитая гостиница Карла Штейнера. Также у стены Лазаревского некрополя в 1993 году были обнаружены массовые захоронения, насчитывавшие останки более двухсот расстрелянных человек.

Еще один дом в Рязани имеет печальную историю. Это бывшая усадьба зажиточных купцов Шульгиных, поддерживающих движение марксистов. После октябрьских событий усадьба была национализирована и уже с апреля 1918 года в ее помещениях разместился губернский чрезвычайный комитет. Репрессированные органы располагались здесь вплоть до 1934 года.

Не менее трагичное место — территория рядом со старообрядческим храмом Успения Пресвятой Богородицы. Он был закрыт по решению советской власти, а все постройки, относящиеся к церкви, передали органам НКВД.

Об этих местах рассказывает монахиня Мелетия (Панкова) — заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора Рязанского церковного музея «Древлехранилище», главный хранитель музейных ценностей.