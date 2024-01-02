Нумеролог Макарова назвала самые сложные месяцы високосного 2024 года

Наступивший 2024 год — високосный. По своему определению он несёт нам серьёзные испытания. Череда сложных дней с возможными катаклизмами и бедами уготована россиянам. О том, какие месяцы в 2024 году станут самыми напряжёнными для россиян, рассказала популярный нумеролог Екатерина Макарова в интервью журналистам интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист предостерегает: тяжело придётся в январе, марте и апреле.

— Наиболее тяжёлым месяцем будет январь: здесь идёт несколько энергий, которые говорят про огромные риски, экстрим, страхи. Следующий опасный месяц — март, потому что по энергиям он несёт также болезни и страхи. А апрель уже запускает все эти процессы, — добавила эзотерик. По её словам, в апреле могут усилиться военные действия, возможны обострения конфликтов.

Ранее нумеролог Кристина Егиазарова назвала предполагаемую дату завершения спецоперации. Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.

— В 2024 эта история может разгореться в первые полгода. В октябре-ноябре я, честно, не вижу, что там стоит, но там тоже будет эта ситуация ещё продолжаться. А вот в 2025 году все разрешится, — прогнозирует Егиазарова.

СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации.

Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.

Ещё один индийский стролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдёт на спад, — сказал экстрасенс.

Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.