Новым руководителям налоговой службы Рязанской области стал Альберт Новиков

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева в ходе рабочей поездки в Рязанскую область представила губернатору Павлу Малкову нового руководителя УФНС по региону Альберта Новикова. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.
Шепелева отметила, что Альберт Новиков работает в налоговых органах с 1998 года. Он прошел путь от низшей должности до руководителя межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом.
Губернатор пожелал успехов новому руководителю и отметил, что от деятельности налоговой службы зависит реализация многих социальных обязательств региона.