Новым руководителям налоговой службы Рязанской области стал Альберт Новиков

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева в ходе рабочей поездки в Рязанскую область представила губернатору Павлу Малкову нового руководителя УФНС по региону Альберта Новикова. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Шепелева отметила, что Альберт Новиков работает в налоговых органах с 1998 года. Он прошел путь от низшей должности до руководителя межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом.

Губернатор пожелал успехов новому руководителю и отметил, что от деятельности налоговой службы зависит реализация многих социальных обязательств региона.

Надеюсь, что под руководством Альберта Викторовича ведомство будет и дальше успешно развиваться, внедрять все лучшие практики, чтобы вывести работу на новый уровень. Рассчитываю на тесное и конструктивное взаимодействие в дальнейшем, — цитирует Малкова пресс-служба правительства региона.