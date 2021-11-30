Новым руководителем АО «КРЭТ» стал Александр Пан

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Госкорпорации Ростех возглавил ранее занимавший в КРЭТ должность заместителя генерального директора по гособоронзаказу Александр Пан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Николай Колесов, руководивший АО «КРЭТ» с 2009 года, перешел на другую должность в структуре Ростеха – стал генеральным директором АО «Вертолеты России».

Пан работает в Концерне более семи лет, в том числе полтора года – гендиректором ставропольского ПАО «Сигнал». На «Сигнале» под его руководством была начата масштабная модернизация производства, введены дополнительные производственные площади, расширена номенклатура выпускаемых изделий. В результате объёмы производства на радиозаводе были увеличены в несколько раз, создано около 200 новых рабочих мест. С 2017 года Пан перешел на должность заместителя генерального директора АО «КРЭТ» по гособоронзаказу – руководителя Департамента бортового радиоэлектронного оборудования.

«Александр Пан изнутри знает работу Концерна, он принимал участие в реализации стратегических проектов, направленных на развитие предприятий и отрасли в целом. Убежден, что на посту генерального директора он обеспечит эффективную реализацию намеченной стратегии, формирование новых перспективных программ, что гарантирует дальнейшее динамичное развитие КРЭТ и каждого из его предприятий», – отметил Николай Колесов.

Сегодня Концерн является ведущим разработчиком и производителем в области бортового радиоэлектронного оборудования для всех типов летательных аппаратов.

Александр Пан имеет государственные награды: Почетную грамоту Администрации города Ставрополя, Грамоту Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Медаль «За трудовую доблесть», Почетную грамоту Президента Российской Федерации. В 2021 году награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Справка:

Александр Владимирович Пан родился 15.03.1976 в городе Семипалатинск. В 2000 году окончил Московскую Государственную академию тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова. Работу в КРЭТ начал в 2014 году в должности начальника Департамента топливно-энергетического комплекса. Женат, воспитывает одного ребенка.