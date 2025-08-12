Новый сезон «Голос.Дети»: в шоу впервые будет дуэт Наставников

В Москве стартуют съемки 12 сезона вокального суперпроекта «Голос.Дети» (6+) и уже в сентябре его премьера состоится в эфире Первого канала. А все лето отборочная комиссия работала в Останкино с заявками от юных исполнителей и проводила очные кастинги. В итоге к участию в слепых прослушиваниях отобрано 107 самых ярких конкурсантов.

Стали известны и имена наставников, которым предстоит работать с вокалистами в новом сезоне. Среди них сразу две дебютантки – Аида Гарифуллина (опера) и Наталья Подольская (поп-музыка). К ним присоединятся ветераны проекта Дима Билан и Владимир Пресняков. Причем команд, как и всегда в детской версии проекта, только три, а Владимир Пресняков и Наталья Подольская — впервые в российском «Голосе» — образуют дуэт наставников и наберут одну команду на двоих. Специально для них сконструировано особое двойное кресло, которое шире обычного, но у него одна кнопка, потому что в каждом случае и в любой конкурсной ситуации дуэту наставников придется принимать общее решение.

Ведущая «Голос.Дети» – Яна Чурикова. Со-ведущая – Валя Карнавал

Аида Гарифуллина: «С радостью поделюсь своим опытом, ведь я так же, как и конкурсанты, начинала творческий путь с раннего возраста. И как никто другой знаю, через какие эмоции, волнение и порой сомнения проходит каждый ребенок. И это нормально. Самое главное, не сворачивать с выбранного пути, доверять своей интуиции и совершенствовать мастерство каждый день».

Владимир Пресняков: «В третий уже раз сажусь в кресло наставника, но теперь всё абсолютно по-новому. Впервые детский «Голос» и впервые вместе с моей Наташей. Очень рад и с нетерпением жду начала!»

Наталья Подольская: «Обожаю детей, детский талант способен вызвать слёзы восторга, дети меня вдохновляют. Уже предвкушаю свой дебют в «Голосе», а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло!»

Дима Билан: «В каждом из сезонов «Голоса» я вижу истории, которые начинаются с первых робких нот, а вырастают в настоящие шедевры. Помню себя в юном возрасте: первые шаги на сцене, дрожь в коленях, свет софитов, который слепил как солнце… Те мгновения навсегда со мной. Детская сцена она самая честная. Моя миссия в «Голос.Дети» — сохранить эту искренность, всячески укреплять веру конкурсантов в себя и свой талант. Я помогу им направить его на создание сильной, выразительной музыки, помогу сделать в творчестве первый большой шаг».

География 12 сезона «Голос.Дети»: Астана, Балашиха, Белгород, Бор (Нижегородская область), Владивосток, Владимир, Воронеж, Грозный, Долгопрудный, Екатеринбург, Зеленоград, Ижевск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Люберцы, Минск, Могилев, Можга, Москва, Нижнекамск, Новомосковск, Новосибирск, Одинцово, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Перт (Австралия), Пушкино, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сицилия (Италия), Сочи, Ставрополь, Ташкент, Тольятти, Троицк, Тюмень, Ульяновск, Урай (Югра), Химки, Чебоксары, Череповец, Южно-Сахалинск.