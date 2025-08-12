Вторник, 12 августа, 2025
17.9 C
Рязань
Кино и ТВ

Новый сезон «Голос.Дети»: в шоу впервые будет дуэт Наставников

Анастасия Мериакри

В Москве стартуют съемки 12 сезона вокального суперпроекта «Голос.Дети» (6+) и уже в сентябре его премьера состоится в эфире Первого канала. А все лето отборочная комиссия работала в Останкино с заявками от юных исполнителей и проводила очные кастинги. В итоге к участию в слепых прослушиваниях отобрано 107 самых ярких конкурсантов.

Стали известны и имена наставников, которым предстоит работать с вокалистами в новом сезоне. Среди них сразу две дебютантки – Аида Гарифуллина (опера) и Наталья Подольская (поп-музыка). К ним присоединятся ветераны проекта Дима Билан и Владимир Пресняков. Причем команд, как и всегда в детской версии проекта, только три, а Владимир Пресняков и Наталья Подольская — впервые в российском «Голосе» — образуют дуэт наставников и наберут одну команду на двоих. Специально для них сконструировано особое двойное кресло, которое шире обычного, но у него одна кнопка, потому что в каждом случае и в любой конкурсной ситуации дуэту наставников придется принимать общее решение.

Ведущая «Голос.Дети» – Яна Чурикова. Со-ведущая – Валя Карнавал

Аида Гарифуллина: «С радостью поделюсь своим опытом, ведь я так же, как и конкурсанты, начинала творческий путь с раннего возраста. И как никто другой знаю, через какие эмоции, волнение и порой сомнения проходит каждый ребенок. И это нормально. Самое главное, не сворачивать с выбранного пути, доверять своей интуиции и совершенствовать мастерство каждый день».

Владимир Пресняков: «В третий уже раз сажусь в кресло наставника, но теперь всё абсолютно по-новому. Впервые детский «Голос» и впервые вместе с моей Наташей. Очень рад и с нетерпением жду начала!»

Наталья Подольская: «Обожаю детей, детский талант способен вызвать слёзы восторга, дети меня вдохновляют. Уже предвкушаю свой дебют в «Голосе», а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло!»

Дима Билан: «В каждом из сезонов «Голоса» я вижу истории, которые начинаются с первых робких нот, а вырастают в настоящие шедевры. Помню себя в юном возрасте: первые шаги на сцене, дрожь в коленях, свет софитов, который слепил как солнце… Те мгновения навсегда со мной. Детская сцена она самая честная. Моя миссия в «Голос.Дети» — сохранить эту искренность, всячески укреплять веру конкурсантов в себя и свой талант. Я помогу им направить его на создание сильной, выразительной музыки, помогу сделать в творчестве первый большой шаг».

География 12 сезона «Голос.Дети»: Астана, Балашиха, Белгород, Бор (Нижегородская область), Владивосток, Владимир, Воронеж, Грозный, Долгопрудный, Екатеринбург, Зеленоград, Ижевск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Люберцы, Минск, Могилев, Можга, Москва, Нижнекамск, Новомосковск, Новосибирск, Одинцово, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Перт (Австралия), Пушкино, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сицилия (Италия), Сочи, Ставрополь, Ташкент, Тольятти, Троицк, Тюмень, Ульяновск, Урай (Югра), Химки, Чебоксары, Череповец, Южно-Сахалинск.

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.

Последние новости

Семья и отношения

Свадьба Сергея Есенина состоится в выходные в селе Константиново

После церемонии бракосочетания в 17:00 на главной сцене фестиваля выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.
Новости России

В Госдуме предсказали «отмирание» WhatsApp в России, сравнив его с нелегальным мигрантом 

Депутат также призвал россиян в мессенджерах реже пользоваться бесплатными звонками и чаще отправлять голосовые сообщения, назвав это очень удобным способом общения.
Происшествия

Рязанец по поддельным документам получил два земельных участка и продал их за 1,2 млн рублей

Следствием установлено, что в 2013 году житель Рязанского района, используя поддельные документы, получил в собственность 2 земельных участка, расположенных в районе. Оба участка мужчина позже продал.
Новости России

Российский боец СВО с ранениями ног четыре дня полз к своим 

Держался, как он сам сказал, на мордовском характере
Транспорт и дороги

В Рязани на два месяца закроют движение по улице Урицкого

В Рязани на два месяца закроют движение по улице...
Происшествия

Суд приостановил деятельность «майнинговой фермы» в селе Кирицы на 30 суток

Прокуратура провела проверку по коллективному обращения жителей села Кирицы, о том что в различных точках населенного пункта зафиксирован превышенный уровень шумового воздействия от деятельности майнинговой фермы.
Власть и политика

Обновленное пространство у театра кукол откроется к началу театрального сезона — Павел Малков

Строители устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают кустарники и цветы. Благоустройство территории театра планируется закончить в конце августа.
Общество

Врачи спасли женщину, которая начала задыхаться от жары в Рязани

В жаркий и душный день в Рязани женщине стало плохо. Появилась сильная головная боль, головокружение, самочувствие продолжало стремительно ухудшаться.