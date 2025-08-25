Новый пешеходный переход соединит входы в Верхний и Нижний городские парки в Рязани

В Рязани начались работы по переносу пешеходного перехода на улице Ленина. Об этом сообщает администрация города.

Новый пешеходный переход соединит центральные входы в Верхний и Нижний городские парки. Мероприятие проводится в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Переход визуально объединит две территории. Концепцией предусмотрено расширение входной группы в Верхний парк, перенос пешеходного перехода, восстановление прилегающего тротуара. В настоящее время подрядная организация приступила к работам по демонтажу части ограждения Верхнего парка.

Кроме того, в рамках развития пешеходного маршрута запланировано благоустройство улицы Садовой, чтобы обеспечить комфортное передвижение из Нижнего парка до Лыбедского бульвара.