Новый мост через Оку в Рязани сдадут в 2029 году

25 сентября в Москве состоялась встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и министра транспорта РФ Андрея Никитина. Стороны обсудили ключевые инфраструктурные проекты, направленные на развитие транспортной сети и туризма.

Особое внимание уделили строительству нового моста через реку Оку. Его общая протяжённость составит около 5,8 км, а самого моста — 1,1 км. Высота опор (20 м) позволит обеспечить беспрепятственное движение судов.

По словам губернатора, новый мост разгрузит существующую переправу и улучшит транспортное сообщение между Рязанью, посёлком Солотча и пятью районами области, а также обеспечит транзит до Нижегородской и Владимирской областей.

Павел Малков отметил, что проект поддержан президентом и получил федеральное финансирование. Сдача объекта запланирована на 2029 год.