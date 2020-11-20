В Сети обсуждают видео про рязанскую кибер-панк-ферму

В интернете появилось видео про рязанскую кибер-панк-ферму. В гнём бородатый мужчина в телогрейке зовёт на ферму новых работников.

Znak.com выяснил, что автор ролика – специалист по визуальным эффектам из компании Amalgama VFX Сергей Васильев. Снимали его на эко-ферме в Рязанской области.

Васильев рассказал журналистам, что идея ролика пришла к нему в карантин, когда было много свободного времени. Его знакомая рассказала, что была на ферме в Рязанской области. Туда решили съездить на разведку, а уже на месте, пообщавшись с хозяевами, придумали сценарий.

Видео снимали два дня, затем в сентябре, октябре, начале ноября команда занималась постобработкой. Большая часть создателей роликов работает на фирме, делающей спецэффекты для ТНТ.