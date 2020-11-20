Пятница, 20 ноября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
ВидеоНовости РязаниОбщество

В Сети обсуждают видео про рязанскую кибер-панк-ферму

7info

В интернете появилось видео про рязанскую кибер-панк-ферму. В гнём бородатый мужчина в телогрейке зовёт на ферму новых работников.

Znak.com выяснил, что автор ролика – специалист по визуальным эффектам из компании Amalgama VFX Сергей Васильев. Снимали его на эко-ферме в Рязанской области. 

Васильев рассказал журналистам, что идея ролика пришла к нему в карантин, когда было много свободного времени. Его знакомая рассказала, что была на ферме в Рязанской области. Туда решили съездить на разведку, а уже на месте, пообщавшись с хозяевами, придумали сценарий.

Видео снимали два дня, затем в сентябре, октябре, начале ноября команда занималась постобработкой. Большая часть создателей роликов работает на фирме, делающей спецэффекты для ТНТ. 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев вновь предупредили о гололедице

Новости Рязани
Гололедица на дорогах в Рязанской области сохранится и в субботу. Прогноз погоды на 21 ноября опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

Рязанцам предлагают поддержать акцию #ЩедрыйВторник

Мой Бизнес. Рязанская область
Минэкономразвития России приглашает поддержать общественную инициативу #ЩедрыйВторник, которая пройдет в Российской Федерации 1 декабря 2020 г. #ЩедрыйВторник – всемирный...
Узнать больше

В Сети обсуждают видео про рязанскую кибер-панк-ферму

Видео
В интернете появилось видео про рязанскую кибер-панк-ферму. В гнём бородатый мужчина в телогрейке зовёт на ферму новых работников. Znak.com...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев вновь предупредили о гололедице

Новости Рязани
Гололедица на дорогах в Рязанской области сохранится и в субботу. Прогноз погоды на 21 ноября опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

Стали известны подробности пожара в доме Барковых в Касимове

Новости Рязани
Пожар в здании произошёл в ночь на пятницу, 20 ноября. Огонь быстро распространился, в результате возникла угроза стоящим рядом домам. В них живут 10 человек, в том числе 5 детей.
Узнать больше

В Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

Новости КВН
В пятницу, 27 ноября, в Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Полуфинальные игры пройдут в Рязанском дворце молодёжи.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+