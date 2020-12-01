В Рязани умер Заслуженный тренер РФ Христо Йотов

Ушёл из жизни Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Христо Йотов. Об этом сообщается в группе Рязанская лёгкая атлетика.

Христо Нешев Йотов умер в субботу, 28 ноября, в возрасте 80 лет. За свою карьеру он подготовил несколько прославленных рязанских спортсменов – участника двух Олимпиад Кирилла Сосунова, призёра чемпионатов мира и Европы Ольгу Калитурину, победителя Сурдолимпийских игр Сергея Тимонина.

Похороны тренера пройдут во вторник, 1 декабря. Отпевание в храме в честь праведного Иоанна Кронштадтского на улице Татарской начнётся в 11.15, после этого можно будет проститься с умершим.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.