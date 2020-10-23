В Рязани отметили 40-летие спортивной школы «Фаворит»

В пятницу, 23 октября, в библиотеке имени С.А. Есенина прошло мероприятие, посвященное 40-летию образования спортивной школы «Фаворит». В рамках церемонии состоялось чествование лучших сотрудников учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С юбилеем коллектив спортшколы поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина, депутат городской Думы Светлана Ворнакова, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов. Почетные гости вручили Почетные грамоты, Благодарности и ценные подарки особо отличившимся сотрудникам школы.

Обращаясь к собравшимся, заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина поблагодарила коллектив школы за высокий профессионализм, отметив, что за четыре десятилетия «Фаворит» по праву вошел в число ведущих спортивных учреждений Рязани. В основе успеха лежат крепкие традиции, хорошая материально-техническая база, сильный тренерский состав.

– Благодаря таланту, опыту и высокой квалификации наставников из перспективной молодежи вырастают крепкие спортсмены, – отметила она.

Начальник городского спортуправления Кирилл Сосунов поблагодарил тренеров и воспитанников школы за преданность спорту и пожелал новых побед на самых престижных соревнованиях во славу Рязанской земли.

В настоящее время СШ «Фаворит» возглавляет Александр Поляков. В школе культивируется шесть видов спорта: футбол, бокс, пулевая стрельба, стрельба из лука, бильярдный спорт, регби. В учреждении под руководством пятнадцати тренеров занимаются более пятисот спортсменов. За последние пять лет в спортшколе «Фаворит» подготовлено шесть Мастеров и восемьдесят семь кандидатов в Мастера спорта России.

Гордостью спортивной школы стал открытый в 2014 году тир, который внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. В 2016 году СШ «Фаворит» вошла в тройку лучших в стране по итогам II Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ России по стрельбе из лука.