Четверг, 12 ноября, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани демонтируют ярмарочные домики, пострадавшие от вандалов

7info

Ярмарочные домики в посёлке Приокский, пострадавшие от рук вандалов, демонтируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, о проблеме сегодня сообщила ГТРК «Ока». Журналисты рассказали, что домики-беседки, установленные рядом с ДК «Приокский» для Новогодней столицы, не используются и разрушаются. 

Мэрия Рязани отреагировала на случившееся оперативно. В пресс-службе сообщили, что в пятницу, 13 ноября, сотрудники Дирекции благоустройства города приступят  к демонтажу домиков. После этого их увезут на склад. 

– Домики будут устанавливать на городских площадках при необходимости, – говорится в сообщении администрации Рязани.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стало известно, где начался пожар в ТРЦ «М5 Молл»

Новости Рязани
Системы оповещения и пожаротушения сработали в штатном режиме. Сотрудники и посетители магазинов были оперативно выведены из здания.
Узнать больше

В Рязани изменится маршрут автобуса №13

Новости Рязани
В администрации Рязани отметили, что изменения позволят улучшить транспортное обслуживание микрорайона Кальное.
Узнать больше

В Рязани демонтируют ярмарочные домики, пострадавшие от вандалов

Новости Рязани
Журналисты рассказали, что домики-беседки, установленные рядом с ДК «Приокский» для Новогодней столицы, не используются и разрушаются.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Пожар в торговом центре в Рязани ликвидирован

Новости Рязани
Пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани ликвидирован. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Из загоревшегося торгового центра в Рязани эвакуировали более 250 человек

Новости Рязани
По уточнённой информации, сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг, 12 ноября, в 17.15. На место происшествия выехали 20 пожарных машин и 58 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше

Пожар в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани: что известно на данный момент

Новости Рязани
По уточнённым данным, сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг, 12 ноября, в 17.15. На место происшествия выехали 20 пожарных машин и 58 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

Общество
11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного...
Узнать больше

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Новости Рязани
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+