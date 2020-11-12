В Рязани демонтируют ярмарочные домики, пострадавшие от вандалов

Ярмарочные домики в посёлке Приокский, пострадавшие от рук вандалов, демонтируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, о проблеме сегодня сообщила ГТРК «Ока». Журналисты рассказали, что домики-беседки, установленные рядом с ДК «Приокский» для Новогодней столицы, не используются и разрушаются.

Мэрия Рязани отреагировала на случившееся оперативно. В пресс-службе сообщили, что в пятницу, 13 ноября, сотрудники Дирекции благоустройства города приступят к демонтажу домиков. После этого их увезут на склад.

– Домики будут устанавливать на городских площадках при необходимости, – говорится в сообщении администрации Рязани.