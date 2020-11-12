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Новости РязаниОбщество

Ярмарочные домики в Приокском разрушают вандалы

7info

Ярмарочные домики в посёлке Приокский в Рязани разрушают вандалы. Об этом сообщила ГТРК «Ока»

Восемь домиков около ДК «Приокский» были установлены в прошлом году, в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России». При этом, по словам местных жителей, они так и не начали работать.

По задумке в ярмарочных домиках должны были организовать торговые точки с угощениями и сувенирами. Но предприниматели энтузиазма не проявили. 

– То ли домики показались неуютными, то ли аренда неподъёмной, весь год бизнесмены обходили палатки стороной, – отмечают журналисты. 

В сюжете «Оки» также сообщается, что домики жителям особо и не нужны. Торговля на этой площадке, если и проходит, то предприниматели продают товары из своих машин. 

Вообще у местных жителей возникли вопросы по благоустройству территории. Никто не спорит, что ДК «Приокский» нужно было отремонтировать. А вот реконструкция площадки у памятника Молодцову вызывала нарекания. Люди не понимают, зачем вместо зелёной зоны появилась большая площадь вымощенная тротуарной плиткой. 

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