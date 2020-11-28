В Минздраве прокомментировали скандальный инцидент с участием работников «скорой» в Сасове

27 ноября в Сасове произошёл конфликт между местными жителями и приехавшими на вызов сотрудниками скорой помощи. Соответствующая информация появилась в паблике ВКонтакте «Сасово online».

Девушка, разместившая пост, сообщает, что вызвала «скорую», которая, по её словам, не может помочь. Кроме того, она сообщила, что медик вырвала у неё телефон и бросила на асфальт. Судя по комментариям, женщину, к которой приехали врачи «скорой», спасти не удалось.

Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве:

27 ноября вечером бригада скорой помощи Сасовского ММЦ прибыла на вызов для госпитализации экстренной больной. В момент транспортировки пациентки в машину скорой помощи компания пьяных людей стала мешать выполнению медицинским персоналом своих обязанностей.

Согласно сообщению Минздрава, между местными жителями и докторами произошел конфликт. Фельдшер «скорой» обратилась в полицию с заявлением о препятствии госпитализации пациентки.