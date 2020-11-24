У рязанки изъяли земельный участок

Суд постановил изъять у рязанки земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ведомстве неоднократно проводили проверки в отношении женщины, в собственности у которой находится сельскохозяйственный участок в селе Кузьминское Рыбновского района. Его площадь – почти 7 га. Установлено, что рязанка не использовала сельхозугодия по назначению. Территория, предназначенная для аграрных работ, заросла сорняками, деревьями и кустарниками. Женщине неоднократно выдавали предписания, по которым она должна была привести землю в надлежащее состояние. Ей назначили штрафы. Однако собственница так и не сделала этого.

Результаты проверок специалисты Россельхознадзора передали в региональное Минимущества. Министерство в свою очередь обратилось в суд. Судом принято решение об изъятии у рязанки участка. Земли будут реализованы на публичных торгах.