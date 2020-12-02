Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, количество вакансий на рынке немного упало, таким образом, яркий восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. Так, в октябре количество вакансий на hh.ru в Рязанской области немного возросло по сравнению с сентябрем на +1%, в то время как годовой рост по количеству вакансий оказался более позитивным +18%.

Уровень конкуренции за рабочее место в середине осени остановился на показателе, который считается комфортным – 6 человек на 1 вакансию.

Эксперты hh.ru, проанализировали актуальные вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 100 000 рублей.

В большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Товары народного потребления». Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали ИТ-специалистам, представителям сферы продаж, представителям производственной сферы и строителям.

«В Рязанской области востребованы специалисты перечисленных профессий. При этом на одну вакансию сферы информационных технологий в среднем приходится всего 2-3 резюме, на одну вакансию в сфере производства – 3 резюме, в сфере продаж – 2-3 резюме, в то время как комфортное для рынка труда соотношение – 5-6 резюме на вакансию. Получается, что здесь можно говорить о дефиците кадров, а высокая зарплата – наиболее очевидный способ привлечь квалифицированных специалистов», — отмечает Анна Буслова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

Кроме того, в 730 вакансиях, размещенных в регионе с начала сентября, предлагали заработную плату от 115 тысяч рублей и выше.

Подборка актуальных вакансий Рязанской области:

Вакансия Зарплата Ссылка Fullstack Developer от 170 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40256922 Backend-разработчик от 150 000 до 200 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40473140 Руководитель отдела оптовых продаж от 150 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40282285 Начальник участка (вахта) от 150 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40619021 Заместитель директора по операционному управлению от 130 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40568244 Руководитель двух отделов продаж (Зерновой кофе) от 100 000 до 180 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/39741418 Сварщик от 120 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40708602 Заместитель начальника электрического цеха

от 126 195 https://nn.hh.ru/vacancy/40379191 Региональный представитель от 100 000 до 150 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40074002 Работник в бригаду каменщиков от 100 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/39752298