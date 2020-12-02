Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, количество вакансий на рынке немного упало, таким образом, яркий восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. Так, в октябре количество вакансий на hh.ru в Рязанской области немного возросло по сравнению с сентябрем на +1%, в то время как годовой рост по количеству вакансий оказался более позитивным +18%.
Уровень конкуренции за рабочее место в середине осени остановился на показателе, который считается комфортным – 6 человек на 1 вакансию.
Эксперты hh.ru, проанализировали актуальные вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 100 000 рублей.
В большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Товары народного потребления». Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали ИТ-специалистам, представителям сферы продаж, представителям производственной сферы и строителям.
Кроме того, в 730 вакансиях, размещенных в регионе с начала сентября, предлагали заработную плату от 115 тысяч рублей и выше.
Подборка актуальных вакансий Рязанской области:
|Вакансия
|Зарплата
|Ссылка
|Fullstack Developer
|от 170 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40256922
|Backend-разработчик
|от 150 000 до 200 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40473140
|Руководитель отдела оптовых продаж
|от 150 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40282285
|Начальник участка (вахта)
|от 150 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40619021
|Заместитель директора по операционному управлению
|от 130 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40568244
|Руководитель двух отделов продаж (Зерновой кофе)
|от 100 000 до 180 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/39741418
|Сварщик
|от 120 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40708602
|Заместитель начальника электрического цеха
от 126 195
|https://nn.hh.ru/vacancy/40379191
|Региональный представитель
|от 100 000 до 150 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/40074002
|Работник в бригаду каменщиков
|от 100 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/39752298