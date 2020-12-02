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Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

7info

Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, количество вакансий на рынке немного упало, таким образом, яркий восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. Так, в октябре количество вакансий на hh.ru в Рязанской области немного возросло по сравнению с сентябрем на +1%, в то время как годовой рост по количеству вакансий оказался более позитивным +18%.

Уровень конкуренции за рабочее место в середине осени остановился на показателе, который считается комфортным – 6 человек на 1 вакансию.

Эксперты hh.ru, проанализировали актуальные вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 100 000 рублей.

В большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Товары народного потребления». Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали ИТ-специалистам, представителям сферы продаж, представителям производственной сферы и строителям.

«В Рязанской области востребованы специалисты перечисленных профессий. При этом на одну вакансию сферы информационных технологий в среднем приходится всего 2-3 резюме, на одну вакансию в сфере производства – 3 резюме, в сфере продаж – 2-3 резюме, в то время как комфортное для рынка труда соотношение – 5-6 резюме на вакансию. Получается, что здесь можно говорить о дефиците кадров, а высокая зарплата – наиболее очевидный способ привлечь квалифицированных специалистов», — отмечает Анна Буслова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

Кроме того, в 730 вакансиях, размещенных в регионе с начала сентября, предлагали заработную плату от 115 тысяч рублей и выше.

Подборка актуальных вакансий Рязанской области:

ВакансияЗарплатаСсылка
Fullstack Developer  от 170 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/40256922
Backend-разработчик   от 150 000 до 200 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40473140
Руководитель отдела оптовых продаж  от 150 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40282285
Начальник участка (вахта)от 150 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/40619021
Заместитель директора по операционному управлению  от 130 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/40568244
Руководитель двух отделов продаж (Зерновой кофе)  от 100 000 до 180 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/39741418
Сварщик  от 120 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/40708602
Заместитель начальника электрического цеха    
от 126 195 		https://nn.hh.ru/vacancy/40379191
Региональный представитель  от 100 000 до 150 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/40074002
Работник в бригаду каменщиковот 100 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/39752298
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