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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец получил 9 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

7info

Суд признал 20-летнего жителя Рязанской области виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что преступление молодой человек совершил вечером 28 октября. Находясь в компании в одном из населенных пунктов Рязанской области, познакомился с 16-летней девушкой. Нетрезвый парень, провожая новую знакомую домой, изасиловал её. Кроме того, рязанец совершил в отношении несовершеннолетней иные насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по двум статьям: п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней). В ходе следствия свою вину он не признал и попросил рассмотреть его дело коллегией из трёх судей федерального суда общей юрисдикции.

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Суд признал рязанца виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать. 

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