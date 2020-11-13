Рязанцы сдали в офисы Прио-Внешторгбанка более 270 кг мелочи

За акцию «Неделя мелочи» жители области сдали в офисы Прио-Внешторгбанка более 150 тысяч рублей мелочью, что по весу составило более 270 килограммов.

С 9 по 13 ноября в Рязанской области проходила акция «Неделя мелочи», цель которой вернуть металлические деньги в оборот. Рязанцы могли обменять мелочь на бумажные купюры. Приятным дополнением для участников акции в Прио-Внешторгбанке стала возможность получить памятные десятирублёвые монеты с изображением герба Рязанской области.

Активнее всего на призыв обменять мелочь откликнулись жители областного центра, а также города Касимова. В последний день акции в центральный офис банка одна из клиенток принесла мелочь на 32 тысячи рублей. Говорит, давно собирали мелочь с детьми, она взяла всё, что было в копилках, лежало в ящике стола, и теперь в выходные они потратят часть обмененных денег в детском развлекательном центре. А в Касимовский офис пришли молодожёны Олеся и Руслан Акимовы, которые решили обменять на памятную монету мелочь, что им бросали на счастье в день свадьбы. Ещё одна касимовская семья обменяла накопившуюся в доме мелочь на памятную монету для прабабушки. Из-за карантина пенсионерка, которой за 80, не смогла прийти в офис банка сама, зато отправила за монетой дочку, внучку и правнучку. К клиентам банка присоединились и сотрудники: принесли на обмен всё металлические деньги из дома.

– Центробанк проводит подобную акцию ежегодно, и Прио-Внешторгбанк всегда откликается, потому что мы понимаем важность этой акции. Себестоимость выпуска мелких монет – особенно копеек, 5 и 10-копеечных монет – значительно выше, чем их номинал, поэтому для государственного бюджета выгоднее вернуть в оборот те, что осели у людей в копилках или лежат где-нибудь забытые в ящиках и на полках, чем чеканить новые. На этот раз мы получили очень хороший результат: в оборот вернётся более 40 тысяч монет на сумму более 156 тысяч рублей, – прокомментировал предварительные итоги акции начальник Операционного управления Прио-Внешторгбанка Денис Синёв.