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Рязанцы могут пожаловаться на некачественную уборку снега во дворах

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23 ноября в Рязани выпал снег, в связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщили в мэрии города.

Для уборки придомовых территорий они используют спецтехнику. Также территорию убирают дворники и бригады рабочих.

В администрации Рязани напоминают: при возникновении претензий к уборке придомовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации города Рязани: (4912) 44-79-15.

Также можно позвонить и сообщить о некачественной уборке в районные отделения Управления по делам территорий:

— Железнодорожный район – 76-47-88;

— Московский район – 37-35-19;

— Октябрьский район – 28-37-49;

— Советский район – 21-65-70.

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