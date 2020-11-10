Заезд на картинге и кофе подарят рязанским абонентам Tele2

До конца декабря рязанцам предоставят бесплатный второй заезд на картинге в автоспортивном комплексе ATRON, а также каждая вторую чашку кофе с сиропом в полюбившейся сети Coffee Like.

Tele2 продолжает приятную традицию и предлагает своим клиентам другие правила для отдыха и посещения развлекательных заведений. С ноября в разделе «Больше» в приложении «Мой Tele2» и на сайте оператора доступны новые промокоды со скидками от рязанских компаний.

В частности, впервые партнером программы Tele2 стал автоспортивный комплекс ATRON. При покупке одного заезда на картинге абоненты получают второй – в подарок. Причем оформить бесплатный заезд можно как на себя, так и на друга, что позволяет устроить товарищеское соревнование. К слову, для этого прекрасно подходит открытая трасса комплекса – она является самой длинной в России, а ее протяженность составляет 1400 метров.

Вторым участником программы в очередной раз стала сеть Coffee Like, у которой открыто 8 точек на городских улицах и в популярных торговых центрах. Для холодных дней представители кофейни разработали специальное предложение – помимо того, что бариста сварит вторую чашку кофе бесплатно, клиентам добавят в напиток сироп. Гурманы оценят, что доступно порядка 15 видов сладкой добавки – ваниль, шоколад, мята, фундук и другие. Акция распространяется на классическое меню: эспрессо, американо, капучино, латте, раф-кофе, флет уайт, мокаччино и фраппучино.

Предложения доступны до конца 2020 года. Для получения скидки от партнера абоненту Tele2 необходимо скачать приложение «Мой Tele2» или авторизоваться на сайте оператора, а далее в разделе «Больше» сформировать промокоды на интересующие предложения.