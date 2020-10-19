Среда, 21 октября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

С начала октября рязанцы оформили 12 тысяч подписок на периодические издания

7info7

С 1 по 11 октября Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов. В этот период рязанцы оформили около 12 тысяч подписок со скидкой до 30%.

Предоставление скидок повысило спрос на подписку в 2 раза, для сравнения, за весь сентябрь 2020 года жители Рязанской области оформили около 5000 подписок. C 1 по 11 октября жители региона охотно воспользовались возможностью оформить подписку со скидкой. Любители бумажной прессы выписывали как центральные, так и региональные и районные издания.

В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу ежегодно вошли местные областные газеты. «Панораму города» за 10 дней льготной подписки выписали более 800 читателей, на «Мещерскую сторону» подписались более 300 человек, на «Рязанские ведомости» более 200. И еще более 10 тысяч экземпляров газет почтальоны принесут на дом.

Лидерами подписок на районные газеты стали «Михайловские вести», «Мещерские вести», «Скопинский вестник», «Сараевские зори» и «Александро-Невские  вести».

Что касается центральных изданий, то у жителей нашего региона особую популярность имеют те, что посвящены вопросам здоровья, садоводства и огородничества. Сотрудники отдела подписки заметили, что очень многие садоводы-огородники выписывают те журналы, которые предлагают в придачу семена. То есть по цене полезного издания они получают в подарок семена редких или элитных растений, которые трудно найти в продаже.

А также популярность завоевывают детские подписные издания. В период пандемии многие семьи стали выписывать познавательные журналы для своих детей, такие как «3\9 царство», «Непоседы», «Маленькие академики» и другие.

Отметим, что среди жителей региона становится популярным оформлять подписку в подарок. Преимущество такого подарка в том, что оформить подписку можно с доставкой на дом в любой уголок области и выбрать газеты и журналы различной тематики о спорте и туризме, рыбалке и охоте, красоте и здоровье, промышленности и торговле, детские и молодежные издания, кроссворды и сканворды, юмористические издания и многое другое.  

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Активные жители Касимова создают в городе общественно-культурный центр

Новости Рязани
Инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Время провинции», одним из лидеров которой является местный предприниматель Тамара Калинина.
Узнать больше

В Рязани из-за аварии на улице Вокзальной собирается пробка

Новости Рязани
Вечером 21 октября, в центре Рязани произошла авария. Сообщения об этом появились в группе ВК "ДТП | Аварии | Рязань". 
Узнать больше

Мошенники продолжают обманывать рязанцев звонками от имени банков

Новости Рязани
Мошенники продолжают обманывать жителей Рязани и области звонками, в которых представляются работниками банков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области потеплеет до +10 градусов

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области потеплеет до +10°С. Прогноз погоды на 22 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные по новым случаям заболевания коронавирусом в среду, 21 октября, опубликовала региональная...
Узнать больше

Полиция предупредила о новом способе дистанционного мошенничества

Новости Рязани
Сообщается, что позвонивший гражданину может представиться сотрудником правоохранительных органов и попросить выполнить указания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+