С начала октября рязанцы оформили 12 тысяч подписок на периодические издания

С 1 по 11 октября Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов. В этот период рязанцы оформили около 12 тысяч подписок со скидкой до 30%.

Предоставление скидок повысило спрос на подписку в 2 раза, для сравнения, за весь сентябрь 2020 года жители Рязанской области оформили около 5000 подписок. C 1 по 11 октября жители региона охотно воспользовались возможностью оформить подписку со скидкой. Любители бумажной прессы выписывали как центральные, так и региональные и районные издания.

В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу ежегодно вошли местные областные газеты. «Панораму города» за 10 дней льготной подписки выписали более 800 читателей, на «Мещерскую сторону» подписались более 300 человек, на «Рязанские ведомости» более 200. И еще более 10 тысяч экземпляров газет почтальоны принесут на дом.

Лидерами подписок на районные газеты стали «Михайловские вести», «Мещерские вести», «Скопинский вестник», «Сараевские зори» и «Александро-Невские вести».

Что касается центральных изданий, то у жителей нашего региона особую популярность имеют те, что посвящены вопросам здоровья, садоводства и огородничества. Сотрудники отдела подписки заметили, что очень многие садоводы-огородники выписывают те журналы, которые предлагают в придачу семена. То есть по цене полезного издания они получают в подарок семена редких или элитных растений, которые трудно найти в продаже.

А также популярность завоевывают детские подписные издания. В период пандемии многие семьи стали выписывать познавательные журналы для своих детей, такие как «3\9 царство», «Непоседы», «Маленькие академики» и другие.

Отметим, что среди жителей региона становится популярным оформлять подписку в подарок. Преимущество такого подарка в том, что оформить подписку можно с доставкой на дом в любой уголок области и выбрать газеты и журналы различной тематики о спорте и туризме, рыбалке и охоте, красоте и здоровье, промышленности и торговле, детские и молодежные издания, кроссворды и сканворды, юмористические издания и многое другое.