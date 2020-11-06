На одной из рязанских улиц на несколько дней перекроют движение

На участке улицы Центральной в посёлке Дягилево на несколько дней закроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Причина – работы по замене водопроводной трубы. Они начнутся в 8 утра 9 ноября и завершатся в 18.00 19 ноября. На это время там закроют движение у дома №33а. Место работ огородят, там установят предупреждающие знаки.

Автовладельцев в мэрии Рязани попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. А пользователей общественного транспорта предупредили об изменении маршрутов движения некоторых автобусов.

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Так, автобусы маршрута №18 будут следовать до конечного остановочного пункта «Магазин (ул. Коняева)» без заезда на остановочный пункт «посёлок Дягилево».

Автобусы маршрутов №47М2, 47бМ2 на участке пути между остановками «ТРЦ М5Молл» и «Магазин (ул. Коняева)» следуют по 185 км (Окружная дорога), Дягилевской ул., 3-му Дягилевскому проезду, Мушковатовской ул., 2-му Почтовому проезду, Хиринскому проезду. Это касается прямого и обратного направлений.