Елена Сорокина поручила разобраться с несанкционированной торговлей в рязанском сквере

28 октября Елена Сорокина проинспектировала благоустройство сквера на улице Трудовой в Рязани. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

За благоустройство сквера проголосовало более 1000 рязанцев. Сейчас там опилили аварийные деревья, уложили тротуарную плитку на дорожках, установили опоры для освещения и лавочки. С находящейся рядом парковки организовали водоотведение, её огородят.

Это хороший пример комплексного благоустройства. Задействованы возможности и ресурсы национального проекта «Жилье и городская среда». Мы отремонтировали близлежащий двор и междворовые проезды. Так же было сделано и в поселке Строитель. Сам подход к благоустройству представляется удачным и достойным для распространения, — написала на своей странице в Facebook глава администрации.

По словам мэра Рязани, одна из главных проблем сквера – несанкционированная торговля. Сорокина дала поручение МКУ «Управление по делам территории города Рязани» и контрольно-аналитическому управлению совместно проработать этот вопрос и найти оптимальное решение.