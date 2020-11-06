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Елена Сорокина: Бюджет Рязани сохранит социальную направленность

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В Рязани началось рассмотрение бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Формат рассмотрения – «нулевые чтения», сообщила на своей странице мэр Рязани Елена Сорокина на своей странице в Facebook.

По её словам бюджет сохранит социальную направленность. В расходах доля отраслей соцсферы составит более 70%. Бюджет будет сбалансированными. По плану, в 2021 году расходы превысят доходы, несмотря на экономию по многим статьям.

Цель администрации города – обеспечение тех финансовых расходов, которые помогут привлечь средства из вышестоящих бюджетов – федерального и областного. Софинансирование национальных проектов, реализующихся на территории города Рязани, предусмотрено в полном объеме, — написала глава администрации.

При реализации бюджета особое внимание будет уделяться нацпроекту «Демография». Так, планируется строительство 8 пристроек к детсадам и 2 отдельных яслей. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани завершат реконструкцию моста на Ленина и перекрёстка на Касимовском шоссе. Завершится капитальный ремонт 10 участков дорог, который начался в этом году.

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По общественным пространствам в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено предложение о финансировании мероприятий по благоустройству территорий, которые лидируют в рейтинге общественного голосования. Продолжится благоустройство рязанских дворов

Формирование бюджета 2021 года велось в условиях нестабильной экономики в период непростой эпидемиологической ситуации. Но все обязательства муниципального образования должны быть исполнены, что безусловно повлияет на качество жизни горожан, — добавила Сорокина.

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