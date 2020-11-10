В деревне Секиотово под Рязанью рецидивист с ножом напал на кассира в магазине. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

30-летняя женщина рассказала сотрудникам уголовного розыска, что в магазин зашёл незнакомец и, угрожая ножом, забрал из кассы более 10 тыс рублей. В момент разбойного нападения он был в пятнистом маскировочном костюме, лицо скрывала медицинская маска.

Опросив свидетелей, оперативники выяснили, что перед этим подозреваемый в обычной одежде купил в торговой точке бутылку водки. После нападения он уехал из деревни на такси, вызванном из Рязани.

Полицейские нашли таксиста, подвозившего подозреваемого в Рязань, а затем установили адрес, где он находился. После этого 32-летний житель Рязанской области, ранее неоднократно судимый за кражи и разбой, был задержан.

В общей сложности в местах лишения свободы этот человек провёл почти 8 лет. Перед этим ему назначили за кражу исправительные работы в специализированном центре в Тульской области. Оттуда рецидивист сбежал, его объявили в федеральный розыск.

По данным полиции, мужчина наугад выбрал деревню под Рязанью, приехал туда на рейсовом автобусе. После этого купил в магазине бутылку водки, выпил её на улице, переоделся и вновь зашёл в магазин. Там, угрожая кассиру раскладным ножом, забрал выручку и уехал на такси в Рязань.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина арестован.