Почта России в Рязанской области повысила зарплату сотрудникам отделений почтовой связи

Почта России запустила заключительный этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства.

С 1 ноября в среднем на 19% выросли заработные платы более 2 тысяч сотрудников в каждом из 554 отделений почтовой связи Рязанской области.

Повышение заработной платы коснулось всех сотрудников основного производства, а именно почтальонов, операторов по работе с клиентами, начальников и заместителей начальников почтовых отделений по всему региону.

В рамках заключительного этапа Программ повышения заработной платы увеличены заработные платы сотрудников из 22 регионов страны: в Самарской, Архангельской, Томской, Тюменской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской областях, в Республиках Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Северная-Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Хакасия, Коми, Адыгея, Дагестан, Красноярском крае и Еврейской АО.

В ноябре мы завершили масштабную программу повышения заработных плат, которая была запущена в мае прошлого года. В результате зарплаты выросли более чем у 90% работников основного производства Почты. Но нам еще есть над чем работать в этом направлении, и мы будем продолжать улучшать условия труда наших сотрудников, – отмечает исполняющая обязанности заметителя генерального директора по кадровым и социальным вопросам АО «Почта России» Ирина Козина.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям была запущена 1 мая 2019 года.

Всего в программе были задействованы 224,6 тыс. сотрудников. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.