Почта России в Рязанской области повысила зарплату сотрудникам отделений почтовой связи

Почта России запустила заключительный этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства.
С 1 ноября в среднем на 19% выросли заработные платы более 2 тысяч сотрудников в каждом из 554 отделений почтовой связи Рязанской области.
Повышение заработной платы коснулось всех сотрудников основного производства, а именно почтальонов, операторов по работе с клиентами, начальников и заместителей начальников почтовых отделений по всему региону.
В рамках заключительного этапа Программ повышения заработной платы увеличены заработные платы сотрудников из 22 регионов страны: в Самарской, Архангельской, Томской, Тюменской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской областях, в Республиках Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Северная-Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Хакасия, Коми, Адыгея, Дагестан, Красноярском крае и Еврейской АО.
Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям была запущена 1 мая 2019 года.
Всего в программе были задействованы 224,6 тыс. сотрудников. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.