Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.00 19 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 772 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6607 (+79) , Касимов – 317 (+1), Сасово – 262 (+1), Скопин – 408 (+2), Рыбное – 302 (+1), Михайлов – 146, Ряжск – 329 (+5), Спасск – 76 (+2), Шацк – 73, Клепики – 69, Кораблино – 85, Новомичуринск – 205 (+5).
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 110 (+2);
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 78;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 186 (+1);
Клепиковский район – 224;
Кораблинский район – 47;
Милославский район – 57;
Михайловский район – 177;
Пителинский район – 10;
Пронский район – 66 (+1);
Путятинский район – 40 (+1);
Рыбновский район – 202;
Ряжский район – 58 (+1);
Рязанский район – 533 (+3);
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 112;
Сасовский район – 78;
Скопинский район – 207 (+1);
Спасский район – 178 (+7);
Старожиловский район – 103;
Ухоловский район – 23 (+1);
Чучковский район – 84;
Шацкий район – 85;
Шиловский район – 203.