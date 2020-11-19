Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.00 19 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 772 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6607 (+79) , Касимов – 317 (+1), Сасово – 262 (+1), Скопин – 408 (+2), Рыбное – 302 (+1), Михайлов – 146, Ряжск – 329 (+5), Спасск – 76 (+2), Шацк – 73, Клепики – 69, Кораблино – 85, Новомичуринск – 205 (+5).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 110 (+2);

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 78;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 186 (+1);

Клепиковский район – 224;

Кораблинский район – 47;

Милославский район – 57;

Михайловский район – 177;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 66 (+1);

Путятинский район – 40 (+1);

Рыбновский район – 202;

Ряжский район – 58 (+1);

Рязанский район – 533 (+3);

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 112;

Сасовский район – 78;

Скопинский район – 207 (+1);

Спасский район – 178 (+7);

Старожиловский район – 103;

Ухоловский район – 23 (+1);

Чучковский район – 84;

Шацкий район – 85;

Шиловский район – 203.