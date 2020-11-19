Четверг, 19 ноября, 2020
-1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.00 19 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 772 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6607 (+79) , Касимов – 317 (+1), Сасово – 262 (+1), Скопин – 408 (+2), Рыбное – 302 (+1), Михайлов – 146, Ряжск – 329 (+5), Спасск – 76 (+2), Шацк – 73, Клепики – 69, Кораблино – 85, Новомичуринск – 205 (+5).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 110 (+2);

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 78;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 186 (+1);

Клепиковский район – 224;

Кораблинский район – 47;

Милославский район – 57;

Михайловский район – 177;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 66 (+1);

Путятинский район – 40 (+1);

Рыбновский район – 202;

Ряжский район – 58 (+1);

Рязанский район – 533 (+3);

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 112;

Сасовский район – 78;

Скопинский район – 207 (+1);

Спасский район – 178 (+7);

Старожиловский район – 103;

Ухоловский район – 23 (+1);

Чучковский район – 84;

Шацкий район – 85;

Шиловский район – 203.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязань вновь встала в восьмибалльных пробках

Новости Рязани
В четверг, 19 ноября, в конце рабочего дня Рязань, как и утром, встала в восьмибалльных пробках. Именно на столько баллов оценивает дорожную...
Узнать больше

В Рязани ТД «Барс» запретил вход с сигнальными пистолетами

Новости Рязани
Рязанский ТД "Барс на Московском" запретил посетителям проносить с собой сигнальные пистолеты. Об этом РИА "7 новостей" рассказал читатель. 
Узнать больше

Жителям Скопинского района напомнили об опасности тонкого льда

Новости Рязани
С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Первыми испытывать его надежность будут...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

Новости КВН
В пятницу, 27 ноября, в Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Полуфинальные игры пройдут в Рязанском дворце молодёжи.
Узнать больше

Генеральный директор Серебрянского цементного завода скончался от коронавируса

Новости Рязани
9 декабря Казакову должно было исполниться 50 лет. Серебрянским цементным заводом в Михайловском районе Рязанской области он руководил с весны 2015 года.
Узнать больше

В школах Рязани введут веерное дистанционное обучение

Новости Рязани
В четверг, 19 ноября, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. Он отметил, что ситуация с коронавирусов в регионе ухудшается.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+