Обновлена география распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о количестве заболевших коронавирусом в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 12.00 4 декабря 2020 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 14538 человек.

В настоящее время в Рязани выявлено 7600 случаев. В Рязанском районе – 609 (Поляны – 80, Дядьково – 52, Заокское – 37, Подвязье – 27, Заборье – 26, Мурмино – 25, Агро-Пустынь – 19, Листвянка – 17, Тюшево – 16, Учхоз Стенькино – 16, Алеканово – 15, Варские – 14, Льгово – 14, Турлатово – 14, Дубровичи – 13, Окский – 13, Высокое – 11, Искра – 10, Реткино – 9, Хирино – 9, Коростово – 8, Вышгород – 7, Екимовка – 7, Полково – 7, Рожок – 7, Совхоз Рязанский – 7, Александрово – 6, Глебово – 6, Новоселки – 6, Секиотово – 6, Шумашь – 6, Болошнево – 5, Ровное – 5, Богданово – 4, Насурово – 4, Наумово – 5, Абрютино – 4, Ульяновка – 4, Ялтуново – 4, Долгинино – 3, Затишье – 3, Казарь – 3, Кораблино – 3, Мушковатово – 3, Плахино – 3, Семкино – 3, Вишневка – 2, Вышетравино – 2, Гавердово – 2, Гнетово – 2, Дашки 2-е – 2, Дмитриевка – 2, Земенки – 2, Ласковский – 2, Никольское – 2, Алтухово – 1, Астромино – 1, Бахмачеево – 1, Взметнево – 1, Госплемстанция – 1, Гряцкое – 1, Даниловка – 1, Дедюхино – 1, Деулино – 1, Дубняки – 1, Красный Восход – 1, Ласково – 1, Матчино – 1, Марьино1 – 1, Марьино2 – 1, Мельгуново – 1, Передельцы – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1,Семено-Никольское – 1, Семено-Оленинское – 1, Сергеевка – 1, Слободка – 1, Шахманово – 1, Юрасово– 1). В Скопине – 478, Ряжске – 360, Касимове – 357, Рыбном – 332, Сасове – 304.

В Клепиковском районе – 275 (Тума – 121, Криуша – 37, Болонь – 13, Давыдово – 9, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Екшур – 5, Малиновка – 4, Молькино – 5, Первушкино – 4, Егорово – 3, Коренёво – 4, Снохино – 4, Колесниково – 3, Лосево – 3, Макеево – 3, Оськино – 3, Уткино – 4, Щурово – 3, Малахово – 3, Малое Дарьино – 2, Сергеево – 2, Бозово – 1, Гришино – 1, Гуреево – 1, Деево – 1, Ершово – 1, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Кондаково – 1, Лихунино – 1, Малая Каменка – 1, Мелюшово – 1, Меркулово – 1, Мягково – 1, Натальино – 1, Ненашкино – 1, Ново-Никольск – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Плишкино – 1, Порошино – 1, Рябикино – 1, Савино – 1, Селезнево – 1, Спирино – 2, Ужищево – 1, Ухино – 1, Фролово – 1, Хараблино – 1). В Скопинском районе – 238 (Вослебово – 33, Павелец – 23, Успенское – 20, Побединка – 19, Ильинка – 18, Корневое – 15, Желтухинский – 10, Свинушки – 11, Чулково – 9, Горлово – 8, Вердерево – 6, Секирино – 6, Моховое – 5, Пупки – 4, Городецкое – 4, Лопатино – 4, Березняги – 3, Высокое – 3, Клекотки – 3, Князево – 3, Отрада – 3, Петрушино – 3, Шелемишево – 3, Деменьшино – 2, Ермолово – 2, Казинка – 2, Муравлянка – 2, Рождествено – 2, Гореловка – 1, Гремячка – 1, Дегтярка – 1, Делехово – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Поплевинский – 1, Рудинка – 1, Шелемишевские Хутора – 1).

В Касимовском районе – 225 (Подлипки – 22, Гусь-Железный – 16, Крутоярский – 17, Елатьма – 16, Лощинино – 12, Сынтул – 13, Бабино-Булыгино – 10, Сосновка – 9, Лашма – 9, Клетино – 9, Погост – 6, поселок станции Касимов – 5, Торбаево – 6, Селизово – 4, Ташенка – 4, Ахматово – 3, Большой Кусмор – 3, Инкино – 3, Малеево – 3, Новая Деревня – 4, Дмитриево – 3, Самылово – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 3, Ардабьево – 2, Лазарево – 2, Лубяники – 2, Любовниково – 2, Озерный – 2, Савостьяново – 2, Телебукино – 2, Аксеново – 1, Алешино – 1, Алферьево – 1, Баромыково – 1, Беркеево – 1, Булгаково – 1, Данево – 1, Дуброво – 1, Ермолово – 1, Ибердус – 1,Иванчино – 1, Китово – 1, Которово – 1, Кочемары – 1, Кулово – 1, Лався – 1, Марьино Данево – 1, Мишуково – 1, Пустынь – 1, Самуиловка – 1, Тимохино – 1, Токарево – 1, Уланова Гора – 1, Урядино – 2). В Рыбновском районе – 217 (Костино – 30, Пощупово – 26, Баграмово – 23, Новоселки – 12, Завод Ветзоотехника – 9, Новое Батурино – 10, Старолетово – 10, Глебково – 7, Алешня – 7, Житово – 7, Ходынино – 7, Чурилково – 6, Вакино – 5, Высокое – 5, Константиново – 5, Сидоровка – 5, Горяйново – 3, Пальные – 3, Перекаль – 3, Свистово – 3, Старое Батурино – 3, Бражкино – 2, Городище – 2, Зеленинские Дворики – 2, Ивашково – 2, Комсомольский – 2, Кузьминское – 2, Окаемово – 2, Большое Жоково – 1, Войнюково – 1, Выселки – 1, Дивово – 1, Зубово – 1, Калиновка – 1, Козловка – 1, Мантурово – 1, Нагорное – 1, Ногино – 1, Путково – 1, Раменки – 1, Срезнево – 1, Старое Веселево – 1).

В Новомичуринске – 215. В Шиловском районе – 212 (Лесной – 73, Желудево – 20, Ибредь – 11, Авдотьинка – 10, Сановка – 9, Аделино – 7, Елизаветинка – 7, Терехово – 7, Сасыкино – 6, Борок – 5, Задубровье – 5, Инякино – 5, Ирицы – 5, Тырново – 5, Ерахтур – 4, Мосолово – 4, Борки – 3, Занино-Починки – 3, Тимошкино – 3, Крутицы – 2, Муратово – 2, Санское – 2, Федосеево-Пустынь – 2, Березово – 1, Большие Пекселы – 1, Воружка – 1, Дубровка – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Надеино – 1, Нармушадь – 1, Полтавка – 1, Прибрежный – 1, Слобода – 1). В Михайловском районе – 192 (Октябрьский – 61, Стрелецкие выселки – 13, Фирюлевка – 10, Первомайский – 9, Виленка – 8, Классон – 7, Грязное – 5, Заря – 5, Козловка – 5, Печерники – 5, Бычки – 4, Голдино – 4, Пушкари – 4, Рачатники – 4, Щетиновка – 4, Красное – 3, Некрасово – 3, Березово – 2, Волосовка – 2, Дугинка3 – 2, Жмурово – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Прудская – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Заречье1 – 2, Ижеславль – 1, Комаревка – 1, Красное – 1, Малинки – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Печерниковские Выселки – 1, Покровское1 – 1, Помозово – 1, Прудские Выселки – 1, Хавертово – 1, Чурики– 1, Щеголево – 1, Электрострой – 2). В Спасском районе – 192 (Ижевское – 31, Гавриловское – 14, Троица – 10, Собчаково – 8, Спиртзаводской – 8, Лакаш – 7, Павловка – 7, Панино – 7, Сушки – 6, Дегтяное – 5, Дубовичье – 5, Городковичи – 4, Кирицы – 4, Новики – 4, Огородниково – 4, Устрань – 4, Брыкин Бор – 3, Выселки – 3, Моньясово – 3, Половское – 3, Сумбулово – 3, Ухорское – 3, Фатьяновка – 3, Федотьево – 3, Веретье – 2, Выползово – 2, Горки – 2, Добрый Сот – 2, Добрянка – 2, Желобова Слобода – 2, Засечье – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Кутуково – 2, Новый Киструс – 2, Петровичи – 2, Агламазово – 1, Аргамаково – 1, Выжелес – 1, Городец – 1, Исады – 1, Каменка – 1, Красильниково – 1, Кучино – 1, Малые Гулынки – 1, поселок Откормсовхоза – 1, поселок Санатория «Кирицы» – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1, Старый Киструс – 1, Тысья – 1, Чевкино – 1). В Шилове – 184, Михайлове – 161, Александро-Невском – 123.

В Александро-Невском районе – 119 (Ленино – 19, Каширин – 18, Студенки – 18, Боровок – 10, Зимарово – 7, Калинино – 7, Норовка – 6, Бурминка – 5, Ленинский – 5, Борисовка – 3, Ново-Тишевое – 3, Ольховка – 3, Чернышевка – 3, Заборово – 2, Ново-Сергиевка – 2, Бахметьево – 1, Благие – 1, Кайсаровка – 1, Красное Знамя – 1, Михалково – 1, Нижний Якимец – 1, Сатиновка– 1, Спешнево – 1). В Старожиловском районе – 117 (Истье – 28, Совхоз имени Ленина – 14, Рязанские сады – 12, Панинская слобода – 9, Большие Поляны – 7, Гребнево – 6, Ершово – 5, Ивановское – 4, Кутуково – 4, Хрущево – 4, Чернобаево – 3, Шелковая – 3, Заполье – 2, Кареево – 2, Ромоданово – 2, Акулово – 1, Вороново – 1, Кащеевка – 1, Киселево – 1, Коленцы – 1, Мелекшино – 1, Муняково – 1, Соха – 1, Тарасово – 1, Ямы – 1). В Сараевском районе – 116 (Кривское – 15, Сысои – 10, Напольное – 8, Борец – 7, Красный Озерок – 7, Муравлянка – 7, Бычки – 6, Меньшие Можары – 6, Телятники – 6, Желобово – 5, Алексеевка – 4, Паники – 4, Большие Можары – 3, Мордово – 3, Ягодное – 3, Витуша – 2, Айкановка – 2, Красный Куст – 2, Назарьево – 2, Одоевщина – 2, Старобокино – 2, Зеркальные Пруды – 2, Красная Вершина – 1, Высокое – 1, Красная Звезда – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Таптыково– 1, Троицкое– 1). В Сапожке – 103, Чучкове – 102, Кораблине – 101. В Шацком районе – 99 (Казачья Слобода – 29, Черная Слобода – 25, Лесное Конобеево – 4, Новоселки – 4, Выша – 3, Ольхи – 3, Борки – 2, Каверино – 2, Лесная Поляна – 2, Новочернеево – 2, Печины – 2, Сново-Здорово – 2, Старочернеево – 2, Алеменево – 1, Апушка – 1, Высокое – 1, Даниловка – 1, Завидное – 1, Инная Слобода – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Кучасьево – 1, Лесное Ялтуново – 1, Липяной Дюк– 1, Новософьино – 1, Польное Конобеево – 1, Садовый – 1, Шаморга– 1, Ямбирно – 1).

В Старожилове – 93, Спасске-Рязанском – 92. В Захаровском районе – 90 (Елино – 16, Добрые Пчелы – 16, Смена – 11, Безлычное – 7, Федоровское – 6, Остроухово – 5, Плахино – 4, Пупкино – 4, Субботино – 4, Жокино – 3, Катагоща – 2, Альяшево – 1, Большое Фурсово – 1, Дербень – 1, Зимино – 1, Каймань – 1, Колесня – 1, Окуньково – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино – 1, Троицкое – 1, Шляхино – 1). В Сараях – 90. В Сасовском районе – 90 (Сотницыно – 13, Молодежный – 8, Кустаревка – 6, Малый Студенец – 6, Демушкино – 6, Темгенево – 5, Фроловское – 4, Алешино – 3, Нижнее Мальцево – 3, Раково – 3, Бастаново – 2,Мыс Доброй Надежды – 2, Новое Березово – 2, Пичкиряево – 2, Саблино – 2, Салтыково – 2, Сасовский – 2, Старое Березово – 2, Агломазово – 1, Батьки – 1, Берестянки – 1, Боковой Майдан – 1, Гавриловское – 1, Глядково – 1, Ернеево – 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Любовниково – 1, Мокрое – 1, Придорожный – 1, Пятаково – 1, Рожково – 1, Устье – 1, Шевали-Майданы – 1, Чубарово – 1). В Чучковском районе – 87 (Аладьино – 25, Пертово – 14, Дубровка – 12, Мелехово – 7, Назаровка – 7, Кистенево – 5, Остро-Пластиково – 4, Завидово – 4, Авангард – 3, Дудкино – 2, Шеметово – 2, Протасьев Угол – 1, Родники – 1).

В Спас-Клепиках – 83, Шацке – 80. В Пронском районе – 73 (Береговая Погореловка – 9, Октябрьское – 9, Тырново – 10, Гремяки – 7, Маклаково – 7, Мамоново – 7, Погореловский – 5, Кисьва – 4, Малинищи – 3, Семенск – 3, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Альютово – 1, Бакланово – 1, Булычево – 1, Роскино – 1, Руднево – 1). В Захарове – 72, Милославском – 72, Пронске – 71. В Милославском районе – 69 (Южный – 11, Змеевка – 6, Озерки – 6, Архангельское – 5, Кочуры – 5, Чернава – 4, Бугровка – 3, Воейково – 3, Горняк – 3, Совхоз Большевик – 3, Топилы – 3, Центральный – 3, Большое Подовечье – 2, Зеленый – 2, Казначеевка – 2, Мураевня – 2, Богородицкое – 1, Боршевое – 1, Покрово-Гагарино – 1, Потапово – 1, Селезневка – 1, Спасское – 1). В Ряжском районе – 63 (Петрово – 11, Дегтяное – 10, Новое Еголдаево – 4, Подвислово – 4, Салтыки – 4, Шереметьево – 4, Большая Алешня – 3, Марчуки 1-е – 3, Марчуки 2-е – 3, Свет – 3, Совка – 3, Журавинка – 2, Ратманово – 2, Турово – 2, Еголдаево – 1, Марьино – 1, Нагорное – 1, Поплевино – 1, Чирково – 1). В Ухолове – 60. В Кораблинском районе – 52 (Кипчаково – 8, Ключ – 6, Никитино – 5, Ковалинка – 3, Моловка – 3, Пехлец – 4, Пустотино – 3, Бобровинки – 2, Быковская Степь – 2, Жаркое – 2, Михино – 2, Семион – 2, Филатово – 2, Фролово – 2, Ерлино – 1, Курбатово – 1, Ленинский – 1, Незнаново – 1, Неретино – 1, поселок Газопровод – 1). В Путятине – 44. В Путятинском районе – 42 (Береговое – 10, Песочня – 9, Летники – 4, Глебово – 3, Екатериновка – 3, Карабухино – 3, Макеево – 2, Отрада – 2, Строевское – 2, Воршево – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Унгор – 1). В Кадоме – 37, Ермиши – 34.

В Ухоловскомрайоне – 28 (Ольхи – 5, Александровка – 3, Покровское – 4, Погореловка – 3, Смолеевка – 3, Калинин – 2, Кензино – 2, Богородицкое – 1, Кобылино – 1, Мостье – 1, Поляки – 1, Сатино – 1, Ясенок– 1). В Ермишинском районе – 26 (Савватьма – 10, Надежка – 9, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1, Царево – 1). В Сапожковском районе – 21 (Фабричная Слобода – 4, Кривель – 3, Михеи – 3, Большая Дорога – 3, Коровка – 2, Красное – 2, Канино – 1, Красный Угол – 1, Марфинка – 1, Новокрасное – 1). В Пителине – 15. В Пителинском районе – 12 (Юрьево – 4, Пеньки – 2, Пет – 2, Краснопартизанский – 1, Подболотье – 1, Потапьево – 1, Темирево – 1). В Кадомском районе – 11 (Восход – 4, Кочемирово – 3, Старый Кадом– 2, Дарьино – 1, Игнатьево – 1).