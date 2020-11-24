Новости Рязани сегодня: 24 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 24 ноября.

Аркадий Фомин ушёл с поста секретаря Рязанского регионального отделения «Единой России»

Увеличилось число умерших с коронавирусом рязанцев

Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Сегодня стало известно о смерти ещё одного человека, у которого был подтверждённый COVID-19. Всего же с начала пандемии умерли уже 82 жителя Рязани и области с коронавирусом.

В Рязанской области выявлено ещё​ 115 случаев заражения коронавирусом

Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

Темп прироста заболевших за сутки – 0,9%. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения – 10,5. В целом по России – 17,14. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Рязани и области заразились в общей сложности уже 13 тыс 348 человек.

В Рязанской поликлинике №2 откроют новый кабинет выдачи больничных.

В настоящее время листы нетрудоспособности выдаются в небольшом помещении, где работают два окна по специалисту в каждом. Ситуацию усугубляет еще и то, что рядом в холле люди сидят в очереди как на ФЛГ, так и на закрытие больничных.

В Рязани появился новый сервис для заказа такси.

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Заказывать такси рязанцы смогут ещё и через приложение DiDi. Скачать его можно в AppStore и Google Play. Сервис позволяет расплачиваться в такси как наличными, так и картой через приложение. Также в рамках одной поездки можно выбрать несколько пунктов направления.

На трёх улицах Рязани отключат холодную воду.

25 ноября на водопроводе будут устранять аварии. Работы начнутся в 9.00 и завершатся к 17.00. В мэрии отметили, что воды не будет по нескольким адресам.

У рязанки изъяли земельный участок.

Территория, предназначенная для аграрных работ, заросла сорняками, деревьями и кустарниками. Женщине неоднократно выдавали предписания, по которым она должна была привести землю в надлежащее состояние. Ей назначили штрафы. Однако собственница так и не сделала этого.