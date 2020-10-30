На улице Новосёлов в Рязани ограбили таксиста

На улице Новосёлов в Рязани ограбили 40-летнего таксиста. Подробности случившегося сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Рязанец рассказал полицейским, что утром он передвигался по улице Новосёлов в Дашково-Песочне. В это время ему повстречались двое нетрезвых молодых людей. Между ними и таксистом случился конфликт, переросший в потасовку. Во время драки мужчина уронил телефон. Один из нападавших поднял его и убежал. За ним последовал и второй.

Пострадавший описал правоохранителям внешность похитителя. Оперативники опознали в нём ранее судимого за грабёж 22-летнего рязанца. Увидев фотографию парня, таксист подтвердил, что телефон забрал именно он.

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Подозреваемого нашли и задержали. К этому моменту он уже успел сдать телефон в ломбард.

На рязанца завели уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.