Среда, 2 декабря, 2020
-5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Минздрав объяснил большие очереди на томографию в Рязани

7info

Минздрав Рязанской области ответил на жалобу на странице губернатора Николая Любимова. Житель Рязани сообщил, что ему пришлось простоять в очереди 7 часов, чтобы сделать КТ. При этом рядом находились люди с высокой температурой и даже те, которые «и сидеть не могут».

В сообщении Минздрава отмечается, что проблема действительно существует. 

– Желающих пройти КТ много, как по направлению от врача, так и по собственному желанию, – отметили представители ведомства.

Также в Минздраве заявили, что врачи сейчас работают на износ, чтобы помочь каждому рязанцу, которому это необходимо. При этом болеют и сами медики.

Жителей Рязани попросили набраться терпения и не забывать про масочный режим и другие меры предосторожности.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Культура

Скончалась скульптор Наталья Тюкина

Наталья Тюкина – член Союза художников России, действительный член Российской Академии народного искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации, постоянный участник региональных, всероссийских и международных выставок.
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре в Рязани погибла 89-летняя женщина

На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше
Новости Рязани

ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит свою работу

Любимов и глава РФС Александр Дюков договорились, что Рязанская область сохранит финансирование клуба.
Узнать больше
Новости Рязани

Появилось видео пожара в магазине «Дикси» в Рязани

Появилось видео с места пожара в магазине «Дикси» в Рязани. Запись от очевидца опубликовал портал progorod62.ru. Напомним, пожар в...
Узнать больше
Власть

Гордума внесла изменения в Устав Рязани

Устав муниципального образования – городской округ город Рязань приведен в соответствие с федеральным законодательством.
Узнать больше
Новости Рязани

Житель Касимова осужден за совершенное 15 лет назад убийство девушки

В декабре 2005 года во дворе одного из частных домов города Касимов обнаружено тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранами.
Узнать больше
Новости Рязани

В деревне Салтыки Ряжского района местные жители восстанавливают храм

Во вторник, 1 декабря, в рамках региональной недели депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила Ряжский район и осмотрела ход восстановительных работ в храме, находящемся в деревне Салтыки.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани устранили аварию на теплосетях в Горроще

В Рязани устранили аварию на теплосетях в Горроще. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.  После того, как рабочие починили...
Узнать больше
Власть

В Рязанской облдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021-2023 годы

Представители муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольно-счетной палаты, налоговой службы задали ряд уточняющих вопросов членам регионального правительства, министерств и ведомств.
Узнать больше
Новости Рязани

В ДТП на трассе Клепики – Рязань погиб человек

Авария случилась в четверг, 26 ноября, в 6 часов на 19-м километре автодороги около деревни Рябиновка.
Узнать больше
Коронавирус

В Рязанской области заразились коронавирусом более тысячи детей

В возрастной группе от 18 до 45 лет выявлено 4 тыс 212 случаев коронавируса, в возрасте от 65 до 80 лет – 2 тыс 477 случаев.
Узнать больше
Новости Рязани

Мэрия Рязани сообщила информацию о числе заболевших коронавирусом в городе

На 12 часов 25 ноября в Рязанской области было зарегистрировано 13 тыс 467 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели с начала пандемии 7 тыс 45 жителей.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+