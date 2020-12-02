Минздрав объяснил большие очереди на томографию в Рязани

Минздрав Рязанской области ответил на жалобу на странице губернатора Николая Любимова. Житель Рязани сообщил, что ему пришлось простоять в очереди 7 часов, чтобы сделать КТ. При этом рядом находились люди с высокой температурой и даже те, которые «и сидеть не могут».

В сообщении Минздрава отмечается, что проблема действительно существует.

– Желающих пройти КТ много, как по направлению от врача, так и по собственному желанию, – отметили представители ведомства.

Также в Минздраве заявили, что врачи сейчас работают на износ, чтобы помочь каждому рязанцу, которому это необходимо. При этом болеют и сами медики.

Жителей Рязани попросили набраться терпения и не забывать про масочный режим и другие меры предосторожности.