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Новости РязаниПроисшествия

Касимовские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

7info

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали находившегося в федеральном розыске жителя города Москвы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В настоящее время 37-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору  (по п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ)

Злоумышленник скрылся от следствия на территории Рязанской области, где и был задержан оперативниками уголовного розыска полиции.

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Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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